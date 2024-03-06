За премиум-аккаунт в мобильной игре школьник из Башкирии отдал 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Школьник из Балтачевского района республики перевел мошенникам 150 тысяч рублей с банковской карты своего отца, сообщает тг-канал Mash Batash.
Злоумышленники связались с мальчиком в мессенджере и предложили ему преобрести премиум-аккаунт в популярной мобильной игре. Взамен ему нужно было отправить фото с данными банковской карты отца.
Вскоре школьник отправил данные злоумышленникам, однако те не остановились на этом и уговорили его перевести с карты отца 100, а затем 50 тысяч рублей. Отмечается, что у мужчины ушло полтора года на то, чтобы накопить данную сумму.
Ситуацию Mkset прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ, сообщив, что по данному происшествию возбуждено уголовное дело.