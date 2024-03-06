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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Школьник из Башкирии отдал мошенникам деньги, которые его отец копил больше года

За премиум-аккаунт в мобильной игре школьник из Башкирии отдал 150 тысяч рублей

6 марта 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney

Школьник из Башкирии отдал мошенникам деньги, которые его отец копил больше года

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Школьник из Балтачевского района республики перевел мошенникам 150 тысяч рублей с банковской карты своего отца, сообщает тг-канал Mash Batash.

Злоумышленники связались с мальчиком в мессенджере и предложили ему преобрести премиум-аккаунт в популярной мобильной игре. Взамен ему нужно было отправить фото с данными банковской карты отца.

Вскоре школьник отправил данные злоумышленникам, однако те не остановились на этом и уговорили его перевести с карты отца 100, а затем 50 тысяч рублей. Отмечается, что у мужчины ушло полтора года на то, чтобы накопить данную сумму.

Ситуацию Mkset прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ, сообщив, что по данному происшествию возбуждено уголовное дело.

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