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2024
За проезд в Уфе платят на ₽13 меньше
5 декабря, 15:32
Мошенники поздравили уфимца на ₽120000
28 октября, 08:25
Уфимский телефон проверил Верховный суд России
25 октября, 17:56
Охранники ночного клуба держали в страхе Уфу
3 октября, 09:46
Хорошо живем: уфимцы скупают iPhone 16
27 сентября, 12:16
Бегун и биатлонист пропали в Уфе
9 сентября, 07:36
Топ-6 приложений, которые облегчают уборку и приготовление еды
22 августа, 12:22
Как продать хомяка? Hamster Kombat (16+) запускает токен
9 июля, 17:44
Инспектор продался за iPhone в Уфе
1 июля, 05:14
В Уфе убийцу нашли по камерам магазина
Разыскиваемая два месяца обвиняемая признала вину в совершении преступления после предъявления, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
19 июня, 12:00
Бастрыкина заинтересовала поножовщина в Уфе
6 июня, 19:21
Почему не стоит оставлять телефон на подушке: безопасные места для хранения ночью
16 апреля, 12:39
Звонят мошенники? Семь самых популярных схем обмана в 2024 года
22 марта, 10:56
Мужчину скрутили и вывели из автобуса в Уфе. За что?
Сегодня днем, 12 февраля, в Уфе мужчину скрутили на остановке у центрального рынка. Об этом сообщили очевидцы, которые прислали видео с места событий в Telegram-канал Ufa_rb.
12 февраля, 13:59
2023
В Башкортостане телефон чуть не сгорел в руках школьника прямо на уроке
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии.
20 ноября 2023, 12:32
«По лямчику рублей»: телефонный мошенник разоткровенничался с полицейскими из Уфы
4 октября 2023, 07:52
2022
Третий гастрономический фестиваль «Есть!» в Уфе прошел при поддержке «Ростелекома»
«Ростелеком» выступил партнером гастрономического фестиваля «Есть!» в Уфе.
16 сентября 2022, 11:57
2021
В Уфе центр социальной поддержки населения улучшил работу с обращениями граждан
5 апреля 2021, 05:55
2020
Министр здравоохранения Башкирии объяснил загруженность единой службы записи к врачу
27 октября 2020, 11:34
Аналитика МТС: уфимцы начали покупать более дорогие смартфоны
20 июля 2020, 11:22

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