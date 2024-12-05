Мужчину скрутили и вывели из автобуса в Уфе. За что?

Сегодня днем, 12 февраля, в Уфе мужчину скрутили на остановке у центрального рынка. Об этом сообщили очевидцы, которые прислали видео с места событий в Telegram-канал Ufa_rb.