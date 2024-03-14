Двое жителей Башкирии хотели провести вечер с девушками, но стали жертвами мошенников

По предварительной информации, он также связался с девушкой с сайта знакомств. На предоставленные ею реквизиты мужчина отправил 15 тысяч рублей. Девушка так и не появилась, а заявителю позвонил «руководитель салона». Мошенник, угрожая жизни потерпевшего, под предлогом сбоя работы кассы, пытался убедить его перевести на счет ещё 40 тысяч рублей. Угрозы напугали мужчину, в связи с чем он обратился в полицию.