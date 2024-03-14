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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

В Башкирии двое мужчин пострадали от действий мошенников на 315 тысяч рублей

Двое жителей Башкирии хотели провести вечер с девушками, но стали жертвами мошенников

14 марта 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии двое мужчин пострадали от действий мошенников на 315 тысяч рублей

Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

22-летний уфимец решил провести вечер в компании девушки легкого поведения. Выбрав подходящую кандидатуру на сайте знакомств, он связался с девушкой по телефону, чтобы обговорить детали. Заказ был оплачен. Однако жрица любви в назначенное время так и не приехала. Заказчик решил отменить бронь, но попал в неприятности.

После заявки об отмене заказа, мужчине поступил звонок от неизвестного. Мужчина представился руководителем салона и объяснил, что из-за неграмотных действий заявителя в их системе произошел сбой. Для возврата денежных средств необходимо отправить дополнительную сумму. Не подозревая, что общается с мошенниками, молодой человек последовал указаниям. По своей наивности он отдал злоумышленникам более 300 тысяч рублей, которые взял в долг у своих знакомых.

С подобным заявлением в Отдел МВД России по г. Кумертау обратился 52-летний местный житель.

По предварительной информации, он также связался с девушкой с сайта знакомств. На предоставленные ею реквизиты мужчина отправил 15 тысяч рублей. Девушка так и не появилась, а заявителю позвонил «руководитель салона». Мошенник, угрожая жизни потерпевшего, под предлогом сбоя работы кассы, пытался убедить его перевести на счет ещё 40 тысяч рублей. Угрозы напугали мужчину, в связи с чем он обратился в полицию.

В настоящее время по фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ.

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