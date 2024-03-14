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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Глава района Башкирии рассказал о новой мошеннической схеме

Мошенники продолжают кошмарить чиновников в Башкирии

14 марта 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney

Глава района Башкирии рассказал о новой мошеннической схеме

О случившемся глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал в соцсетях.

По совам Иванюты, ему на электронную почту пришло письмо с адреса УФСН РФ якобы от налоговой службы с уведомлением о наличии налоговой задолженности. В тексте ссылка на якобы личный кабинет в госуслугах, тут же ссылка для оплаты долга. Прописана сумма просроченного платежа и даже пени.

Данные сообщения, как поясняет чиновник, являются частью новой мошеннической схемы. Налоговая не рассылает по электронной почте требования со ссылками для уплаты в онлайн-режиме. Всю необходимую информацию о недоимке и способах оплаты размещают в личных кабинетах на сайте nalog.gov.ru.

— Если вы получили такое или похожее письмо, обязательно проверьте информацию, зайдите на сайте налоговой в свой личный кабинет налогоплательщика, или в налоговую инспекцию, — написал Андрей Иванюта в соцсетях.

Напомним, ранее от действий мошенников в очередной раз пострадала глава регионального минтруда Ленара Иванова. Злоумышленники уже несколько раз создавали фейковые аккаунты в мессенджере под её именем.

Мошенники добрались до руководителя администрации главы Башкирии
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#Общество#Происшествия#Мошенничество#Мошенники#Финансы#Налоги#Налоговая служба#Азамат Нухов#Белорецкий район
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