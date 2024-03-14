Мошенники продолжают кошмарить чиновников в Башкирии

По совам Иванюты, ему на электронную почту пришло письмо с адреса УФСН РФ якобы от налоговой службы с уведомлением о наличии налоговой задолженности. В тексте ссылка на якобы личный кабинет в госуслугах, тут же ссылка для оплаты долга. Прописана сумма просроченного платежа и даже пени.