Мошенники продолжают кошмарить чиновников в Башкирии

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
По совам Иванюты, ему на электронную почту пришло письмо с адреса УФСН РФ якобы от налоговой службы с уведомлением о наличии налоговой задолженности. В тексте ссылка на якобы личный кабинет в госуслугах, тут же ссылка для оплаты долга. Прописана сумма просроченного платежа и даже пени.
Данные сообщения, как поясняет чиновник, являются частью новой мошеннической схемы. Налоговая не рассылает по электронной почте требования со ссылками для уплаты в онлайн-режиме. Всю необходимую информацию о недоимке и способах оплаты размещают в личных кабинетах на сайте nalog.gov.ru.
— Если вы получили такое или похожее письмо, обязательно проверьте информацию, зайдите на сайте налоговой в свой личный кабинет налогоплательщика, или в налоговую инспекцию, — написал Андрей Иванюта в соцсетях.
Напомним, ранее от действий мошенников в очередной раз пострадала глава регионального минтруда Ленара Иванова. Злоумышленники уже несколько раз создавали фейковые аккаунты в мессенджере под её именем.