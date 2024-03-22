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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

В Башкирии Ромэо постучался к любимой в окно с предложением руки и сердца

В Уфе парень поднялся в воздух, чтобы сделать любимой предложение

22 марта 2024, 07:28
Фото: 1MI

В Башкирии Ромэо постучался к любимой в окно с предложением руки и сердца

Романтическая история произошла в центре столицы.
Видео: 1MI

Социальные сети оживило милое видео, на котором молодой уфимец делает предложение руки и сердца своей второй половинке, выбрав для этого весьма романтический метод. Парень арендовал подъёмник, украсил его шариками и с букетом цветов поднялся к любимой на пятый этаж. Девушка явно не была готова к такому сюрпризу, но цветы приняла и ответила «Да».

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Видео в сеть выложили очевидцы, очарованные таким вдохновляющим событием в жизни молодых людей. Автор видеоролика поделился, что стал свидетелем такого важного момента, событие, по его словам, развернулись около здания Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Побольше бы в жизни таких приятных новостей.

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