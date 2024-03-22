В Уфе парень поднялся в воздух, чтобы сделать любимой предложение

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Социальные сети оживило милое видео, на котором молодой уфимец делает предложение руки и сердца своей второй половинке, выбрав для этого весьма романтический метод. Парень арендовал подъёмник, украсил его шариками и с букетом цветов поднялся к любимой на пятый этаж. Девушка явно не была готова к такому сюрпризу, но цветы приняла и ответила «Да».
Видео в сеть выложили очевидцы, очарованные таким вдохновляющим событием в жизни молодых людей. Автор видеоролика поделился, что стал свидетелем такого важного момента, событие, по его словам, развернулись около здания Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Побольше бы в жизни таких приятных новостей.