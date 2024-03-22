В Уфе парень поднялся в воздух, чтобы сделать любимой предложение

Социальные сети оживило милое видео, на котором молодой уфимец делает предложение руки и сердца своей второй половинке, выбрав для этого весьма романтический метод. Парень арендовал подъёмник, украсил его шариками и с букетом цветов поднялся к любимой на пятый этаж. Девушка явно не была готова к такому сюрпризу, но цветы приняла и ответила «Да».