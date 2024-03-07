В марте депутаты Башкирии примут закон о расторжении брака при смене пола

«Брак — союз мужчины и женщины, это конституционная норма. Если один из супругов меняет пол, пара уже не может считаться семьей. Мы вносим данную норму в Семейный кодекс Республики Башкортостан, чтобы исключить любые спекуляции на эту тему», — пояснил Толкачев.