В марте депутаты Башкирии примут закон о расторжении брака при смене пола

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Депутаты Курултая Башкирии планируют в марте принять в окончательном чтении закон о расторжении брака при смене пола. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, будут внесены поправки в Семенйый кодекс республики.
Помимо этого, в тексте документа говорится, что трансгендеры не смогут усыновлять детей, а также быть их опекунами и попечителями.
Спикер Константин Толкачев пояснил, что из-за «нездоровых западных веяний» приходится обозначать в законодательстве «очевидные вещи».
«Брак — союз мужчины и женщины, это конституционная норма. Если один из супругов меняет пол, пара уже не может считаться семьей. Мы вносим данную норму в Семейный кодекс Республики Башкортостан, чтобы исключить любые спекуляции на эту тему», — пояснил Толкачев.