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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Башкирии примут закон о разводе при смене пола

В марте депутаты Башкирии примут закон о расторжении брака при смене пола

7 марта 2024, 06:03
Фото: PxHere

В Башкирии примут закон о разводе при смене пола

Инициативу разработали депутаты республики.

Депутаты Курултая Башкирии планируют в марте принять в окончательном чтении закон о расторжении брака при смене пола. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, будут внесены поправки в Семенйый кодекс республики.

Помимо этого, в тексте документа говорится, что трансгендеры не смогут усыновлять детей, а также быть их опекунами и попечителями.

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Спикер Константин Толкачев пояснил, что из-за «нездоровых западных веяний» приходится обозначать в законодательстве «очевидные вещи».

«Брак — союз мужчины и женщины, это конституционная норма. Если один из супругов меняет пол, пара уже не может считаться семьей. Мы вносим данную норму в Семейный кодекс Республики Башкортостан, чтобы исключить любые спекуляции на эту тему», — пояснил Толкачев.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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