В Башкирии инспекторы ГИБДД спасли жизнь семейной паре

Ужасная трагедия могла произойти поздно ночью в Илишевском районе Башкирии. Тогда на ночной службе находились инспекторы ГИБДД — старший лейтенант полиции Ильнар Нурисламов и младший лейтенант полиции Айнур Бадртдинов. Напарники патрулировали окрестные дороги в селе Верхнеяркеево. Двигаясь по ул. 8 марта экипаж вдруг увидел, как ярким пламенем полыхает гараж около одного из частных домов. Полицейские сразу же отправили сообщение о пожаре в дежурную часть и побежали к дому. С трудом, но им удалось разбудить хозяев. Это оказались местные жители — семейная пара.