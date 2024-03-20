В Башкирии инспекторы ГИБДД спасли жизнь семейной паре

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Ужасная трагедия могла произойти поздно ночью в Илишевском районе Башкирии. Тогда на ночной службе находились инспекторы ГИБДД — старший лейтенант полиции Ильнар Нурисламов и младший лейтенант полиции Айнур Бадртдинов. Напарники патрулировали окрестные дороги в селе Верхнеяркеево. Двигаясь по ул. 8 марта экипаж вдруг увидел, как ярким пламенем полыхает гараж около одного из частных домов. Полицейские сразу же отправили сообщение о пожаре в дежурную часть и побежали к дому. С трудом, но им удалось разбудить хозяев. Это оказались местные жители — семейная пара.
Пока к месту происшествия ехала бригада пожарных, инспекторы ДПС стали помогать погорельцам спасать их припаркованную в горящем гараже иномарку. Затем, воспользовавшись своим служебным автомобилем, отбуксировали второй автомобиль. В это же время супруга хозяина дома почувствовала себя плохо от всего ужаса, который происходил на её глазах. Полицейские сразу же позвонили в скорую помощь.
Огнеборцам, которые вскоре приехали на место ЧП, удалось ликвидировать пожар.
Благодаря командной работе автоинспекторов огонь не перекинулся на жилой дом. Супружеская пара из Илишевского района направила в МВД письмо с благодарностью экипажа ДПС, которые не прошли мимо чужой беды.