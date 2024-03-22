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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

В Башкирии инспекторы ГИБДД поймали проштрафившуюся на 100 тысяч рублей автоледи

В республике задержали водительницу, накопившую штрафы на 100 тысяч рублей

22 марта 2024, 06:32
Фото: 1MI

В Башкирии инспекторы ГИБДД поймали проштрафившуюся на 100 тысяч рублей автоледи

Для поиска должницы подключили спецбатальон.

Полицейские засекли Hyundai Solaris, которым управляла 43-летняя жительница республики в Дюртюлинском районе на 1224 км автодороги М7 «Волга». Поисками нарушительницы занимались сотрудники отдельного спецбатальона ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ .

Используя ведомственную систему «Паутина», им удалось остановить иномарку должницы. Женщина побила все рекорды и накопила 90 административных нарушений в области безопасности дорожного движения. По данным федеральной базы Госавтоинспекции, общая сумма штрафов составила 99 500 рублей. Дальше разбираться с водительницей будут соответствующие органы. Материалы дела переданы судебным приставам.

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Чтобы не попадать в такие ситуации, напоминаем вам о том, что вся информация о ваших возможных штрафах есть на официальном сайте ГИБДД, а также на портале.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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