В республике задержали водительницу, накопившую штрафы на 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:44
Полицейские засекли Hyundai Solaris, которым управляла 43-летняя жительница республики в Дюртюлинском районе на 1224 км автодороги М7 «Волга». Поисками нарушительницы занимались сотрудники отдельного спецбатальона ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ .
Используя ведомственную систему «Паутина», им удалось остановить иномарку должницы. Женщина побила все рекорды и накопила 90 административных нарушений в области безопасности дорожного движения. По данным федеральной базы Госавтоинспекции, общая сумма штрафов составила 99 500 рублей. Дальше разбираться с водительницей будут соответствующие органы. Материалы дела переданы судебным приставам.
Чтобы не попадать в такие ситуации, напоминаем вам о том, что вся информация о ваших возможных штрафах есть на официальном сайте ГИБДД, а также на портале.