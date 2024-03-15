Водитель, сгоревший под Уфой в машине, купил ее недавно и уже нахватал кучу штрафов

Помимо нарушения разрешенной скорости на 20 и более км/ч, любителя полихачить часто наказывали за игнорирование знаков и разметки. Между тем водитель также два раза попадал в ДТП. Что еще известно о многострадальной иномарке — читайте в материале Mkset.