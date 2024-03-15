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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Водитель сгоревшего под Уфой авто купил его недавно и уже нахватал кучу штрафов

Водитель, сгоревший под Уфой в машине, купил ее недавно и уже нахватал кучу штрафов

15 марта 2024, 06:26
Фото: МЧС

Водитель сгоревшего под Уфой авто купил его недавно и уже нахватал кучу штрафов

Выяснили, что известно о водителе иномарки, в которой погибли четыре человека.

Молодой водитель «Тойоты Короллы», в которой в Уфимском районе заживо сгорели четыре человека, успел нахватать около 100 штрафов за нарушения правил дорожного движения, большая часть из них — за превышение скорости. При этом машину погибший водитель купил только летом 2021 года.

Как выяснил Mkset из собственных источников и данных из «Автотеки», владелец машины — 26-летний Роман А. Последние четыре штрафа парень оплатить не успел.

Помимо нарушения разрешенной скорости на 20 и более км/ч, любителя полихачить часто наказывали за игнорирование знаков и разметки. Между тем водитель также два раза попадал в ДТП. Что еще известно о многострадальной иномарке — читайте в материале Mkset.

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Напомним, трагический инцидент случился сегодня, 15 марта, под Уфой. Японская иномарка ехала со стороны города на большой скорости и врезалась в стоявший на обочине трактор. От столкновения у легковушки оторвало колесо, после чего машина вылетела в овраг и загорелась. Все пассажиры автомобиля погибли на месте.

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#Происшествия#Уфа#ДТП#Транспорт
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Стали известны первые данные об автомобиле, сгоревшем с четырьмя пассажирами под Уфой
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