Водитель, сгоревший под Уфой в машине, купил ее недавно и уже нахватал кучу штрафов

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:34
Молодой водитель «Тойоты Короллы», в которой в Уфимском районе заживо сгорели четыре человека, успел нахватать около 100 штрафов за нарушения правил дорожного движения, большая часть из них — за превышение скорости. При этом машину погибший водитель купил только летом 2021 года.
Как выяснил Mkset из собственных источников и данных из «Автотеки», владелец машины — 26-летний Роман А. Последние четыре штрафа парень оплатить не успел.
Помимо нарушения разрешенной скорости на 20 и более км/ч, любителя полихачить часто наказывали за игнорирование знаков и разметки. Между тем водитель также два раза попадал в ДТП. Что еще известно о многострадальной иномарке — читайте в материале Mkset.
Напомним, трагический инцидент случился сегодня, 15 марта, под Уфой. Японская иномарка ехала со стороны города на большой скорости и врезалась в стоявший на обочине трактор. От столкновения у легковушки оторвало колесо, после чего машина вылетела в овраг и загорелась. Все пассажиры автомобиля погибли на месте.