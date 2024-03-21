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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

В Башкирии в четыре раза увеличат минимальный штраф за выгул собак без намордник

Известно, когда в Башкирии повысят штрафы за выгул собак без поводка и намордника

21 марта 2024, 05:08
Фото: Кристина Дейнеко / mkset.ru

В Башкирии в четыре раза увеличат минимальный штраф за выгул собак без намордник

Депутаты собираются принять закон уже на следующей неделе.

Закон о повышении штрафов за выгул крупных собак без поводка и намордника в Башкирии примут в окончательном чтении 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе парламента региона.

Согласно действующему законодательству, наказание за нарушение составляет штраф от 500 до 2000 рублей. Авторы инициативы предлагают повысить эту сумму — теперь недобросовестных хозяев будут штрафовать в размере от 2000 до 4000 рублей.

В Башкирии повысят штрафы за выгул собак без намордника
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«За поведение питомца отвечает его владелец. Так что в случае нападения собаки на человека для ее хозяина может наступить даже уголовная ответственность. Принятие закона будет стимулировать владельцев собак соблюдать правила их выгула, в том числе для их собственного блага», — считает спикер Константин Толкачев.
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#Общество#Уфа#Животные#Собаки
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