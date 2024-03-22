В Башкирии по дороге домой погиб многодетный отец

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Мужчина управлял Минивэном Toyota Alphard и направлялся в сторону дома, по предварительным данным из Тюмени в Уфу. В машине вместе с ним находились несколько его детей и знакомые семьи. На трассе водитель столкнулся с грузовиком Hongyan, который перевозил ягоды из Читинской области в Москву.
В областном ГИБДД причиной аварии называют невнимательность отца многодетного семейства. В какой-то момент мужчина решил попробовать выехать на дорогу с правой обочины не убедившись, что путь перед ним свободен. При столкновении водитель, управлявший фурой не пострадал, а вот водителю Минивэна и его шестерым пассажирам потребовалась срочная медицинская помощь. Сотрясение получил годовалый ребёнок, у 16-летней дочери сломана ключица, а у супруги разбита голова.
Самые тяжёлые травмы получил глава большого семейства, врачи диагностировали у мужчины разрыв внутренних органов и перелом таза. Доктора прооперировали пострадавшего, но позже он скончался, в сознание так и пришёл. Дома у многодетного отца остались жена и 9 детей, многим из которых нет и 4 лет.