В Башкирии по дороге домой погиб многодетный отец

В областном ГИБДД причиной аварии называют невнимательность отца многодетного семейства. В какой-то момент мужчина решил попробовать выехать на дорогу с правой обочины не убедившись, что путь перед ним свободен. При столкновении водитель, управлявший фурой не пострадал, а вот водителю Минивэна и его шестерым пассажирам потребовалась срочная медицинская помощь. Сотрясение получил годовалый ребёнок, у 16-летней дочери сломана ключица, а у супруги разбита голова.