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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

В страшной аварии в Башкирии погибли два маленьких ребенка

Двое детей погибли, один травмировался: в на трассе произошло страшное ДТП

17 марта 2024, 04:34
Фото: МЧС

В страшной аварии в Башкирии погибли два маленьких ребенка

Младенец, которому не исполнилось и года, чудом выжил.

Авария со смертельным исходом вечером 16 марта произошла на трассе Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе Башкирии, сообщает МЧС.

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На автодороге столкнулись «Лада Гранта» и Nissan Tiida. В результате ДТП погибли двое пассажиров отечественной легковушки — пятилетний ребенок и трехгодовалая девочка. 27-летняя женщина-водитель и младенец, которому не исполнилось и года, выжили. С травмами различной степени тяжести их увезли в больницу.

Что послужило причиной трагической аварии — сейчас выясняется, сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.

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#Происшествия#Уфа#ГИБДД#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт
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