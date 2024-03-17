Двое детей погибли, один травмировался: в на трассе произошло страшное ДТП

На автодороге столкнулись «Лада Гранта» и Nissan Tiida. В результате ДТП погибли двое пассажиров отечественной легковушки — пятилетний ребенок и трехгодовалая девочка. 27-летняя женщина-водитель и младенец, которому не исполнилось и года, выжили. С травмами различной степени тяжести их увезли в больницу.