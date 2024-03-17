Двое детей погибли, один травмировался: в на трассе произошло страшное ДТП

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 05:37
Авария со смертельным исходом вечером 16 марта произошла на трассе Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе Башкирии, сообщает МЧС.
На автодороге столкнулись «Лада Гранта» и Nissan Tiida. В результате ДТП погибли двое пассажиров отечественной легковушки — пятилетний ребенок и трехгодовалая девочка. 27-летняя женщина-водитель и младенец, которому не исполнилось и года, выжили. С травмами различной степени тяжести их увезли в больницу.
Что послужило причиной трагической аварии — сейчас выясняется, сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.