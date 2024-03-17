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В Уфе нетрезвый водитель разбил две машины и скрылся

В одном из уфимских дворов пьяный водитель разбил две машины и покинул место аварии

17 марта 2024, 08:10
Фото: 1MI

В Уфе нетрезвый водитель разбил две машины и скрылся

Пьяного гонщика уже задержали.

В Уфе во дворе по улице Испытателей пьяный водитель разбил две машины. Об этом сообщает ГИБДД города.

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Как рассказали в ведомстве, мужчина пытался припарковать свой автомобиль и задел две стоявшие рядом машины. После этого нетрезвый водитель скрылся в одном из подъездов дома.

Очевидец случившегося пожаловался в чат-бот ГИБДД, вскоре недобросовестного автолюбителя задержали. Им оказался 25-летний мужчина. Выяснилось, что в момент аварии он был пьян. Сейчас с нарушителем разбирается полиция, автомобиль увезли на штрафстоянку.

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#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Авария#ДТП#Транспорт
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