В одном из уфимских дворов пьяный водитель разбил две машины и покинул место аварии

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В Уфе во дворе по улице Испытателей пьяный водитель разбил две машины. Об этом сообщает ГИБДД города.
Как рассказали в ведомстве, мужчина пытался припарковать свой автомобиль и задел две стоявшие рядом машины. После этого нетрезвый водитель скрылся в одном из подъездов дома.
Очевидец случившегося пожаловался в чат-бот ГИБДД, вскоре недобросовестного автолюбителя задержали. Им оказался 25-летний мужчина. Выяснилось, что в момент аварии он был пьян. Сейчас с нарушителем разбирается полиция, автомобиль увезли на штрафстоянку.