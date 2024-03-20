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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

В Башкирии водитель автопогрузчика ковшом отрезал девушке ноги

В Уфе водитель автопогрузчика отрубил девушке ноги

20 марта 2024, 13:08
Фото: 1MI

В Башкирии водитель автопогрузчика ковшом отрезал девушке ноги

Трагедия произошла на уфимской автомойке.

Как показывают камеры наружного наблюдения водитель уже собирался выезжать из автопомывочного цеха, но почему-то сдал назад. У стены стояла девушка, она не сразу поняла, что двигавшийся на неё огромный ковш не собирается останавливаться. Техника буквально вдавила несчастную в стену и разрубила её тело напополам. Часть туловица так и осталась лежать внутри ковша, водитель автопогрузчика кажется собирался ехать дальше.

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Мужчина, находившийся за рулём транспорта в шоке от случившегося, и утверждает, что не увидел сотрудницу автомойки. Пострадавшую экстренно увезли в больницу, но к сожалению, вечером того же дня она скончалась. По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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