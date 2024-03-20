В Уфе водитель автопогрузчика отрубил девушке ноги

Как показывают камеры наружного наблюдения водитель уже собирался выезжать из автопомывочного цеха, но почему-то сдал назад. У стены стояла девушка, она не сразу поняла, что двигавшийся на неё огромный ковш не собирается останавливаться. Техника буквально вдавила несчастную в стену и разрубила её тело напополам. Часть туловица так и осталась лежать внутри ковша, водитель автопогрузчика кажется собирался ехать дальше.