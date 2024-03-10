В Башкирии пьяного водителя, задавившего пешехода, задержали у Челябинской области

В ходе розыскных мероприятий инспекторы ДПС задержали 28-летнего жителя Челябинской области около границы региона — он вел машину с повреждениями, характерными для подобной аварии. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,402 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Со слов водителя, он оставил место ДТП, потому что испугался.