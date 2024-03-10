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В Башкирии пьяного водителя, сбившего пешехода, задержали у Челябинской области

В Башкирии пьяного водителя, задавившего пешехода, задержали у Челябинской области

10 марта 2024, 07:42
Фото: Госавтоинспекция РБ

В Башкирии пьяного водителя, сбившего пешехода, задержали у Челябинской области

В Белокатайском районе пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места преступления. Пострадавший скончался, а водителя задержали.

Вчера, 9 марта, около 10 часов вечера, в Белокатайском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. На 16 км автодороги Новомуслюмово-Ермаши-Карлыханово машина сбила 42-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. Водитель покинул место происшествия. В результате ДТП пострадавший скончался до приезда скорой медицинской помощи от полученных травм.

В ходе розыскных мероприятий инспекторы ДПС задержали 28-летнего жителя Челябинской области около границы региона — он вел машину с повреждениями, характерными для подобной аварии. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,402 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Со слов водителя, он оставил место ДТП, потому что испугался.

Видео: Госавтоинспекция РБ

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло два наезда на пешеходов с летальным исходом

#Происшествия#Видео#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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