Сорвался в шахту лифта: в Уфе расследован несчастный случай на стройке высотки

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:35
Гострудинспекция отчиталась о завершении расследования несчастного случая с рабочим, сорвавшимся в шахту лифта при строительстве высотки в Затоне.
Рабочий трудился на ООО «Су-9». Фирма является генподрядчиком ЖК «Новалэнд» в микрорайоне Затон-Восточный.
Инспекторы установили, что 7 декабря подсобному рабочему было поручено расчистить от снега площадку на 4 этаже строящегося дома. На лифтовой подмости лежала лопата, которую оставили его коллеги с предыдущей смены. Рабочий поднялся за ней, а спуститься обратно решил через проём лифта. Однако 49-летний мужчина не удержал равновесие и сорвался в лифтовую шахту с высоты 12 метров. Лишь спасатели, вызванные товарищами, смогли вытащить его.
Итог — сочетанная травма с многочисленными переломами. Проверяющие установили, что работника допустили к самостоятельной работе без обучения охране труда. Также выявились нарушения при организации труда — например, не было надзора над выполнением работ и проверки дисциплины трудящихся.
Материалы дела переданы следователям.