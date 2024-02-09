Сорвался в шахту лифта: в Уфе расследован несчастный случай на стройке высотки

Инспекторы установили, что 7 декабря подсобному рабочему было поручено расчистить от снега площадку на 4 этаже строящегося дома. На лифтовой подмости лежала лопата, которую оставили его коллеги с предыдущей смены. Рабочий поднялся за ней, а спуститься обратно решил через проём лифта. Однако 49-летний мужчина не удержал равновесие и сорвался в лифтовую шахту с высоты 12 метров. Лишь спасатели, вызванные товарищами, смогли вытащить его.