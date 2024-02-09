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В Башкирии расследовали инцидент с падением рабочего в шахту лифта

Сорвался в шахту лифта: в Уфе расследован несчастный случай на стройке высотки

9 февраля 2024, 03:33

В Башкирии расследовали инцидент с падением рабочего в шахту лифта

К инциденту привела плохая организация труда.

Гострудинспекция отчиталась о завершении расследования несчастного случая с рабочим, сорвавшимся в шахту лифта при строительстве высотки в Затоне.

Рабочий трудился на ООО «Су-9». Фирма является генподрядчиком ЖК «Новалэнд» в микрорайоне Затон-Восточный.

Рабочий провалился в шахту лифта на стройке высотки в Уфе
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Инспекторы установили, что 7 декабря подсобному рабочему было поручено расчистить от снега площадку на 4 этаже строящегося дома. На лифтовой подмости лежала лопата, которую оставили его коллеги с предыдущей смены. Рабочий поднялся за ней, а спуститься обратно решил через проём лифта. Однако 49-летний мужчина не удержал равновесие и сорвался в лифтовую шахту с высоты 12 метров. Лишь спасатели, вызванные товарищами, смогли вытащить его.

Итог — сочетанная травма с многочисленными переломами. Проверяющие установили, что работника допустили к самостоятельной работе без обучения охране труда. Также выявились нарушения при организации труда — например, не было надзора над выполнением работ и проверки дисциплины трудящихся.

Материалы дела переданы следователям.

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#Общество#Происшествия#Город#Застройка#Несчастный случай#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Гострудинспекция
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