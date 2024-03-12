Известны новые подробности о платном проезде по Восточному выезду в Уфе

Так, первый маршрут предполагает выезд на Бельский мост и трассу «Уфа — Аэропорт», далее через Южный обход на трассу М-5. Второй маршрут — на ул. Сочинскую, ул. Пугачева, ул. Бельскую, ул. Просвещения, мост в районе Каменной переправы на Южный обход. Третий маршрут предусматривает выезд на Южный обход и М-5, через ул. М. Жукова, Сельскую Богородскую, мост у поселка Шакша.