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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Платный проезд по Восточному выезду будет введен сроком на 18 лет

Известны новые подробности о платном проезде по Восточному выезду в Уфе

12 марта 2024, 06:24
Фото: 1MI

Платный проезд по Восточному выезду будет введен сроком на 18 лет

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Проезд по Восточному выезду будет платным до 1 июня 2042 года. Согласно документам, начальным пунктом автодорги станет пересечения выезда с проспекто Салавата Юлаева, конечным — пересечение с трассой М-5 «Урал».

Отмечается, что общая протяженность участка насчитывает 13,9 км. Протяженность трех альтернативных маршрутов составляет 32 км, 27,8 км и 38,8 км соответственно. Они начинаются от пересечения Восточного выезда с проспектом Салавата Юлаева и далее идут по этой трассе.

Так, первый маршрут предполагает выезд на Бельский мост и трассу «Уфа — Аэропорт», далее через Южный обход на трассу М-5. Второй маршрут — на ул. Сочинскую, ул. Пугачева, ул. Бельскую, ул. Просвещения, мост в районе Каменной переправы на Южный обход. Третий маршрут предусматривает выезд на Южный обход и М-5, через ул. М. Жукова, Сельскую Богородскую, мост у поселка Шакша.

Как заявил ранее глава регионального Минтранса Александр Клебанов, открытие Восточного выезда состоится в марте текущего года. По словам министра, все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

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