Проезд по «Восточному выезду» в Уфе будет бесплатным для участников СВО и их семей

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
21 февраля пресс-служба правительства сообщила о прозвучавших в ходе совещания с премьер-министром республики Андреем Назаровым заявлениях. Касаются они двух масштабных тем — социальных льгот и строящегося в Уфе масштабнейшего объекта, единственной в республике платной дороги «Восточный выезд».
Власти давно делали заявления о том, что строительство идет в опережающие сроки, и сегодня Назаров сообщил, что «Восточный выезд» начнет работу уже в нынешнем году, сейчас же властям пора «детально проработать тарифную сетку».
Предполагается, что проезд по магистрали, соединяющей две трассы федерального значения М-5 «Урал» и М-7 «Волга», будет не только дешевле обходиться льготным категориям граждан, специальные цены будут и для тех, кто регулярно пользуется данной дорогой.
Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова на заседании озвучила, что итоговая стоимость проезда устанавливается оператором платной дороги, однако она не может быть предельной стоимости, которая устанавливается от 12 до 38,5 рублей за километр платной дороги и от 84 до 269 рублей за километр по искусственными сооружениям. Стоимость зависит и от категории транспортного средства.
Рассмотрение вопросов по «Восточному выезду» завершилось поручением Назарова Минтрансу проработать вопрос о предоставлении права льготного проезда или проезда без взимания платы по платной автомобильной дороге участникам специальной военной операции и членам их семей.