Проезд по «Восточному выезду» в Уфе будет бесплатным для участников СВО и их семей

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова на заседании озвучила, что итоговая стоимость проезда устанавливается оператором платной дороги, однако она не может быть предельной стоимости, которая устанавливается от 12 до 38,5 рублей за километр платной дороги и от 84 до 269 рублей за километр по искусственными сооружениям. Стоимость зависит и от категории транспортного средства.