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Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Правительство Башкирии озвучило стоимость проезда по «Восточному выезду»

13 марта 2023, 11:40
Фото: 1MI
Минимальный размер оплаты составит 12 рублей за километр

Правительство Башкирии утвердило методику расчета стоимости проезда по платным автодоргам. Речь, в том числе, идёт о платных участках автодорог и предельных суммах взимаемых средств. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Согласно тексту документа, взимать плату за проезд будет оператор, формула для расчета платы будет учитывать базовый размер платы, протяженность участка автодороги, а также несколько коэффициентов: время суток, день недели, способ оплаты.

Так, минимальный размер платы составит 12 рублей за километр. Он будет действовать на транспортные средства двумя и более осями (включая прицепы) и высотой высотой не превышающей двух метров. Отмечается, что при проезде проезда аналогичных ТС по платным участкам дорог, являющихся искусственными сооружениями, предельный размер составит 84 рубля за километр.

Наибольший размер оплаты за проезд предусмотрен для видов транспорта с тремя и более осями и высотой от 2,6 метра. Его стоимость составит 38,5 за километр, при проезде по платным участкам дорог, являющихся искусственными сооружениями, стоимость составит 269 за километр.

Также отмечается, что для стоимости проезд предусмотрена ежегодная индексации в соответствии с индексом потребительских цен, определяемым прогнозом социально-экономического развития РФ.

Напомним, что на данный момент в республике идет строительство первой платной автодороги — «Восточного выезда». Планируется, что данная магистраль соединит две трассы федерального значения М-5 «Урал» и М-7 «Волга». В планах правительства ввести особые цены на проезд для льготных категорий граждан, а также для тех, кто регулярно пользуется данной дорогой.

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#Азамат Нухов#Общество
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