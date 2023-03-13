Правительство Башкирии озвучило стоимость проезда по «Восточному выезду»

Так, минимальный размер платы составит 12 рублей за километр. Он будет действовать на транспортные средства двумя и более осями (включая прицепы) и высотой высотой не превышающей двух метров. Отмечается, что при проезде проезда аналогичных ТС по платным участкам дорог, являющихся искусственными сооружениями, предельный размер составит 84 рубля за километр.