mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Ратмир Мавлиев сообщил о ситуации на «Южных воротах»

Ратмир Мавлиев обвинил уфимцев в задержке строительства «Южных ворот»

13 января 2024, 07:19
Фото: 1MI

Ратмир Мавлиев сообщил о ситуации на «Южных воротах»

Строительство путепровода задерживают собственники объектов, которые планируется снести.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что строительство «Южных ворот» испытывает некоторые проблемы. В частности, производство задерживают «некоторые собственники планируемых к сносу объектов». Мэр отметил, что в этом направлении необходимо усилить работу.

— В целом, на всех четырех участках ведётся строительство. Общая готовность — более 50%. Продолжаем дожимать, — отметил Ратмир Мавлиев.

Напомним, путепровод «Южные ворота» — один из объектов к 450-летию Уфы. Он позволит перераспределить транспортные потоки на южном выезде и решить вопрос транспортной доступности новых микрорайонов. Что касается сроков, то завершить строительно-монтажные работы на улице Пугачева планируется в текущем году. По данным уфимской администрации, стоимость проекта составляет около 2,6 млрд рублей.

#Общество#Новости#Уфа
Подпишитесь
Парализовало город: Снегопад спровоцировал десятибальные пробки на дорогах Уфы
Вчера, 11:46
Зининский путепровод под Уфой отрезал жителей от общественного транспорта
Вчера, 04:19
Башавтотранс отменил несколько рейсов. Рассказываем, что произошло
Вчера, 07:22
Собаки стали чаще нападать на жителей Башкирии в 2023 году
Вчера, 10:10
«Нарисованы вилами по воде». Эксперт высказался о планах разгрузить транспорт в Уфе
Сегодня, 07:18