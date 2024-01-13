Ратмир Мавлиев обвинил уфимцев в задержке строительства «Южных ворот»

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что строительство «Южных ворот» испытывает некоторые проблемы. В частности, производство задерживают «некоторые собственники планируемых к сносу объектов». Мэр отметил, что в этом направлении необходимо усилить работу.
— В целом, на всех четырех участках ведётся строительство. Общая готовность — более 50%. Продолжаем дожимать, — отметил Ратмир Мавлиев.
Напомним, путепровод «Южные ворота» — один из объектов к 450-летию Уфы. Он позволит перераспределить транспортные потоки на южном выезде и решить вопрос транспортной доступности новых микрорайонов. Что касается сроков, то завершить строительно-монтажные работы на улице Пугачева планируется в текущем году. По данным уфимской администрации, стоимость проекта составляет около 2,6 млрд рублей.