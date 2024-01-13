Ратмир Мавлиев обвинил уфимцев в задержке строительства «Южных ворот»

Напомним, путепровод «Южные ворота» — один из объектов к 450-летию Уфы. Он позволит перераспределить транспортные потоки на южном выезде и решить вопрос транспортной доступности новых микрорайонов. Что касается сроков, то завершить строительно-монтажные работы на улице Пугачева планируется в текущем году. По данным уфимской администрации, стоимость проекта составляет около 2,6 млрд рублей.