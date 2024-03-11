Восточный выезд из Уфы откроют в марте

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Открытие Восточного выезда в Уфе запланировали на март этого года. С таким заявлением в ходе оперативного совещания в правительстве Башкрии выступил глава Минтранса республики Александр Клебанов.
Министр подтвердил, отвечая на вопрос главы Башкирии Радия Хабирова, что все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.
«В прошедшую пятницу я туда выезжал, есть некоторые вопросы, но сегодня мы их все решим. Откроем в марте», — сказал глава ведомства.