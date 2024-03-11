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Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Известны сроки открытия Восточного выезда в Уфе

Восточный выезд из Уфы откроют в марте

11 марта 2024, 07:41
Фото: пресс-служба главы РБ

Известны сроки открытия Восточного выезда в Уфе

Строительство дороги близится к завершению.

Открытие Восточного выезда в Уфе запланировали на март этого года. С таким заявлением в ходе оперативного совещания в правительстве Башкрии выступил глава Минтранса республики Александр Клебанов.

Министр подтвердил, отвечая на вопрос главы Башкирии Радия Хабирова, что все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

Власти Башкирии высказались о завершении строительства Восточного выезда
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«В прошедшую пятницу я туда выезжал, есть некоторые вопросы, но сегодня мы их все решим. Откроем в марте», — сказал глава ведомства.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт
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