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Published Сегодня, 16:56

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В уфимском театре попрощались с Артемом Усковым

Уфимец погиб в зоне СВО перед Днем защитника Отечества

11 марта 2024, 16:56
Фото: Администрация Октябрьского района Уфы

В уфимском театре попрощались с Артемом Усковым

В уфимском татарском театре «Нур» сегодня состоялась траурная церемония прощания с участником спецоперации Артемом Усковым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района города.

Свои соболезнования родным и близким выразили депутат Курултая Башкортостана Альфит Нигаматьянов, заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Руслан Бикимбетов и другие.

Усков родился 7 октября 1991 года в столице республики. Он является выпускником школы №29, а после ее окончания получил образование в Уфимском юридическом институте МВД России.

В 2009–2010 годы он проходил военную службу в должности командира отделения. В октябре 2022 года его призвали в ряды Вооруженных сил РФ. Он был в должности заместителя командира мотострелкового полка.

Горожанин умер 22 февраля 2024 года при выполнении боевых задач в зоне СВО. Администрация выразила его семье и друзьям соболезнования.

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