Уфимец погиб в зоне СВО перед Днем защитника Отечества

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Свои соболезнования родным и близким выразили депутат Курултая Башкортостана Альфит Нигаматьянов, заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Руслан Бикимбетов и другие.
Усков родился 7 октября 1991 года в столице республики. Он является выпускником школы №29, а после ее окончания получил образование в Уфимском юридическом институте МВД России.
В 2009–2010 годы он проходил военную службу в должности командира отделения. В октябре 2022 года его призвали в ряды Вооруженных сил РФ. Он был в должности заместителя командира мотострелкового полка.
Горожанин умер 22 февраля 2024 года при выполнении боевых задач в зоне СВО. Администрация выразила его семье и друзьям соболезнования.