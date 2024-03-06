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Житель Уфы отправился на СВО и погиб в 32 года

В драматическом театре Уфы простились с участником СВО

6 марта 2024, 08:47

Житель Уфы отправился на СВО и погиб в 32 года

На «гражданке» мужчина занимался предпринимательской деятельностью.

Уфимец Олег Мещеряков погиб на СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации Октябрьского района. Церемония прощания с военнослужащим прошла в холле Русского драматического театра.

Олег Мещеряков родился в 1992 году в селе Нагаево (в тот же год село стало частью Уфы). Он учился в школе №147, после которой отправился в армию на срочную службу. Вернувшись из ВС РФ, стал заниматься частной предпринимательской деятельностью.

В 2022 году Олег Мещеряков попал на СВО, где служил старшим стрелком мотострелкового взвода. 22 февраля 2024 года он погиб.

В феврале в том же Русдрамтеатре попрощались с ветераном боевых действий в Чечне, погибшим на СВО.

Сварщик и наводчик-оператор из Уфы погиб на СВО
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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Октябрьский район#Нагаево
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