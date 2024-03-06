В драматическом театре Уфы простились с участником СВО

Олег Мещеряков родился в 1992 году в селе Нагаево (в тот же год село стало частью Уфы). Он учился в школе №147, после которой отправился в армию на срочную службу. Вернувшись из ВС РФ, стал заниматься частной предпринимательской деятельностью.