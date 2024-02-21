Сварщик и наводчик-оператор из Уфы погиб на СВО

Проходил службу в 1995–1997 годах, был заместителем командира стрелкового взвода. За время службы ему довелось участвовать в боевых действиях на территории Чечни. Уже тогда был награждён орденом Мужества, а также медалями «За службу на Кавказе» и «За службу на Тихоокеанском флоте».