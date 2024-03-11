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Updated Сегодня, 13:31

Бойца СВО из Башкирии наградили орденом Мужества посмертно

Бойца СВО из Башкирии наградили орденом Мужества посмертно

11 марта 2024, 13:29
Фото: Айдар Суфиянов
В минувшие выходные, 9 марта, в Туймазах проводили в последний путь местного жителя Рустема Фазлыева. На родине устроили траурный митинг в его честь. Об этом объявил глава муниципалитета Айдар Суфиянов.

Мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей, в ходе спецоперации. В траурной церемонии принял участие депутат Курултая РБ Рамиль Мамлеев.

Фазлыев посмертно награжден орденом Мужества. Власти Туймазинского района выразили соболезнования родным и близким воина.

Накануне стало известно, что в Белорецке похоронили участника СВО Даяна Денисламова. Он почти 30 лет проработал в местной больнице, а 23 февраля ему исполнилось 50 лет.

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#Башкортостан#Погибшие#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Туймазинский район#Марина Шорина
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