Бойца СВО из Башкирии наградили орденом Мужества посмертно

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей, в ходе спецоперации. В траурной церемонии принял участие депутат Курултая РБ Рамиль Мамлеев.
Фазлыев посмертно награжден орденом Мужества. Власти Туймазинского района выразили соболезнования родным и близким воина.
Накануне стало известно, что в Белорецке похоронили участника СВО Даяна Денисламова. Он почти 30 лет проработал в местной больнице, а 23 февраля ему исполнилось 50 лет.