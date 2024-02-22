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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Уфимца остановили сотрудники ГИБДД, а он оказался «мертвым»

22 февраля 2024, 15:31
Уфимские сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, который признан мертвым. Все из-за ошибки с его тезкой, передает портал «Честно говоря».

Выяснилось, что инцидент случился полтора года назад с Александром Николаевым. Документально это зафиксировали еще в 2021 году в Чите. Он умер в одной из квартир, от чего — неизвестно.

Достоверно не уточнялось, почему уфимец оказался причастен к истории. Сейчас идут разбирательства, а мужчина не может передвигаться на своем автомобиле, поменять место работы, купить билеты и проголосовать на выборах.

При этом другой стороной медали стала возможность платить налоги и штрафы. «Смерть» в это случае не освобождает его от обязательств.

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#Общество#Уфа#ГИБДД#Смерть#Водительские права#Марина Шорина
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