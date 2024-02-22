Уфимца остановили сотрудники ГИБДД, а он оказался «мертвым»

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Выяснилось, что инцидент случился полтора года назад с Александром Николаевым. Документально это зафиксировали еще в 2021 году в Чите. Он умер в одной из квартир, от чего — неизвестно.
Достоверно не уточнялось, почему уфимец оказался причастен к истории. Сейчас идут разбирательства, а мужчина не может передвигаться на своем автомобиле, поменять место работы, купить билеты и проголосовать на выборах.
При этом другой стороной медали стала возможность платить налоги и штрафы. «Смерть» в это случае не освобождает его от обязательств.