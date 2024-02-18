Скончался рабочий «Башкирской мясной компании», ещё пятеро — пострадало

В период с 12 по 16 февраля тяжёлые травмы получили 5 человек. В Сибае 39-летний электромонтёр потерял сознание и упал, а в Чекмагушевском районе водитель сельскохозяйственной организации ООО «СП Базы» попал в ДТП — он на 4 года старше. Тяжёлую травму получил 60-летний машинист крана АО «Уралмостострой» (структурное подразделение — Мостоотряд №30), упав с высоты. 56-летняя лифтёрка Детской больницы г. Стерлитамак получила перелом из-за падения на входе в учреждение. Рабочий, устроившийся самозанятым в московскую строительную организацию ООО «Альтитуда» находился в подъёмной люльке, однако трос её оборвался и устройство рухнуло вниз. В 38 лет мужчина получил тяжёлые травмы.