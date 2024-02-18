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Сотрудник «Башкирской мясной компании» в 58 лет скончался на рабочем месте

Скончался рабочий «Башкирской мясной компании», ещё пятеро — пострадало

18 февраля 2024, 05:11
Фото: 1MI

Сотрудник «Башкирской мясной компании» в 58 лет скончался на рабочем месте

Гострудинспекция опубликовала отчёт о несчастных случая, произошедших за неделю. За этот период погиб один рабочий фирмы, бенефициаром которой является известный сельскохозяйственный магнат.

В Башкирии число погибших на рабочем месте пополнилось одним человеком. Гострудинспекция Башкортостана рассказала об инцидентах, произошедших во вторую неделю февраля.

В период с 12 по 16 февраля тяжёлые травмы получили 5 человек. В Сибае 39-летний электромонтёр потерял сознание и упал, а в Чекмагушевском районе водитель сельскохозяйственной организации ООО «СП Базы» попал в ДТП — он на 4 года старше. Тяжёлую травму получил 60-летний машинист крана АО «Уралмостострой» (структурное подразделение — Мостоотряд №30), упав с высоты. 56-летняя лифтёрка Детской больницы г. Стерлитамак получила перелом из-за падения на входе в учреждение. Рабочий, устроившийся самозанятым в московскую строительную организацию ООО «Альтитуда» находился в подъёмной люльке, однако трос её оборвался и устройство рухнуло вниз. В 38 лет мужчина получил тяжёлые травмы.

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13 февраля стало известно о том, что 58-летний рабочий ООО «Башкирская мясная компания» скончался при выполнении обязанностей из-за резкого ухудшения здоровья. По словам нашего источника, возможно речь идёт об инциденте, случившемся в селе Мирный Благоварского района — электрик, сотрудник комплекса по производству свиного мяса, умер в начале смены. В пресс-службе предприятия отказались комментировать события, отметив, что инцидент не связан с выполнением производственных обязанностей.

«Башкирская мясная компания» (БМК) принадлежит группе компаний «Таврос» — сельскохозяйственному холдингу, в активе которого, например, такое предприятие, как птицефабрика «Башкирская» в Авдоне. В 2022 году БМК получила 9,8 млрд рублей выручки и 1,3 млрд рублей прибыли. В деятельности фирмы было задействовано 718 сотрудников.

Ранее жители Башкирии жаловались на действия одной из дочерних фирм группы.

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Недавно мы рассказывали о том, какие предприятия Башкирии чаще всего нарушают права рабочих по версии самих сотрудников. Выяснилось, что в антирейтинге лидируют крупный промышленный холдинг.

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#Идэль Гумеров
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