Скончался рабочий «Башкирской мясной компании», ещё пятеро — пострадало

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Published Сегодня, 05:11
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В Башкирии число погибших на рабочем месте пополнилось одним человеком. Гострудинспекция Башкортостана рассказала об инцидентах, произошедших во вторую неделю февраля.
В период с 12 по 16 февраля тяжёлые травмы получили 5 человек. В Сибае 39-летний электромонтёр потерял сознание и упал, а в Чекмагушевском районе водитель сельскохозяйственной организации ООО «СП Базы» попал в ДТП — он на 4 года старше. Тяжёлую травму получил 60-летний машинист крана АО «Уралмостострой» (структурное подразделение — Мостоотряд №30), упав с высоты. 56-летняя лифтёрка Детской больницы г. Стерлитамак получила перелом из-за падения на входе в учреждение. Рабочий, устроившийся самозанятым в московскую строительную организацию ООО «Альтитуда» находился в подъёмной люльке, однако трос её оборвался и устройство рухнуло вниз. В 38 лет мужчина получил тяжёлые травмы.
13 февраля стало известно о том, что 58-летний рабочий ООО «Башкирская мясная компания» скончался при выполнении обязанностей из-за резкого ухудшения здоровья. По словам нашего источника, возможно речь идёт об инциденте, случившемся в селе Мирный Благоварского района — электрик, сотрудник комплекса по производству свиного мяса, умер в начале смены. В пресс-службе предприятия отказались комментировать события, отметив, что инцидент не связан с выполнением производственных обязанностей.
«Башкирская мясная компания» (БМК) принадлежит группе компаний «Таврос» — сельскохозяйственному холдингу, в активе которого, например, такое предприятие, как птицефабрика «Башкирская» в Авдоне. В 2022 году БМК получила 9,8 млрд рублей выручки и 1,3 млрд рублей прибыли. В деятельности фирмы было задействовано 718 сотрудников.
«Таврос» принадлежит Рустему Миргалимову, управляющему партнёру фонда AVG Capital Partners, зарегистрированной в Кипре.
Ранее жители Башкирии жаловались на действия одной из дочерних фирм группы.
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