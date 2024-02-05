Стало известно, сколько человек в Башкирии погибло на работе в первый месяц 2024 года

Список смертельных случаев в январе 2024 года

1. 5 января 2024 года. Работодатель: ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 2 г. Уфа. Данные об организации: 450106, РБ, г. Уфа, Дуванский бульвар, д. 24/1, Общая врачебная практика. Обстоятельства происшествия: Обнаружен без признаков жизни. Информация о погибшем: Сторож, 59 лет.

2. 7 января 2024 года. Работодатель: ООО «Транспортная компания „Семьсот Дорог“. Данные об организации: 453102, РБ, г. Стерлитамак, тракт Уфимский, д. 7, 423800, РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Казанский, д. 163а/1, Деятельность автомобильного грузового транспорта. Обстоятельства происшествия: Провалился под лёд на транспортном средстве, водитель утонул. Информация о погибшем: Водитель-экспедитор, 62 года лет.

4. 12 января 2024 года. Работодатель: АО «УАП „Гидравлика“. Данные об организации: 450001, РБ, г. Уфа, ул. Володарского, д. 2, Производство силовых установок и двигателей для летательных аппаратов, включая космические; наземных тренажеров для летного состава; их частей. Обстоятельства происшествия: Обнаружен без признаков жизни. Информация о погибшем: Слесарь-ремонтник, 65 лет.

5. 12 января 2024 года. Работодатель: ЧУЗ «КБ „РЖД-Медицина“ г. Уфа». Данные об организации: 450054, РБ, г Уфа, пр-кт Октября, д. 71/1, Деятельность больничных организаций. Обстоятельства происшествия: Резкое ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Врач анестезиолог-реаниматолог, 57 лет.

6. 17 января 2024 года. Работодатель: ООО «Автостройкомплект». Данные об организации: 453102, РБ, г. Стерлитамак, ул. Космонавтов, д. 3, Строительство жилых и нежилых зданий. Обстоятельства происшествия: Обнаружено тело после тушения пожара. Информация о погибшем: Электрогазосварщик, 59 лет.

7. 19 января 2024 года. Работодатель: Администрация СП Архангельский сельсовет МР Архангельский район РБ. Данные об организации: 453030, РБ, Архангельский р-н, с. Архангельское, ул. Ленина, д. 36, Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений. Обстоятельства происшествия: Резкое ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Специалист 1 категории, 41 год.

8. 23 января 2024 года. Работодатель: АО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат». Данные об организации: 453821, РБ, Хайбулинский район, п.Бурибай, ул. Горького, д. 49, Добыча и обогащение медной руды. Обстоятельства происшествия: При проведении сварочных работ произошел вывал горной массы. Информация о погибшем: Электрогазосварщик 4 разряда, 32 года.

9. 23 января 2024 года. Работодатель: Институт этнологических исследований ФГБУ УФИЦ РАН. Данные об организации: 450000, РБ, г. Уфа, ул. Аксакова, д. 7, Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. Обстоятельства происшествия: Обнаружен без признаков жизни. Информация о погибшем: Ведущий научный сотрудник, 61 год.

10. 29 января 2024 года. Работодатель: АО «Башкоммунприбор». Данные об организации: 450071, РБ, г. Уфа, ул. Рязанская, д. 12/3, Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха. Обстоятельства происшествия: Обнаружен без признаков жизни. Информация о погибшем: Мастер КИПиА, 62 года.

11. 29 января 2024 года. Работодатель: ФКУ ИК-9 УФСИН России по РБ. Данные об организации: 450049, РБ, г. Уфа, ул. Новоженова д. 86а, Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным. Обстоятельства происшествия: При выполнении зачистки улитки промышленной вентиляции произошло ее обрушение на пострадавшего. Информация о погибшем: Зачистчик 1-го разряда, 50 лет.