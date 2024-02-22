К трагической аварии с поездом и скорой в Башкирии подключилась трудовая инспекция

Как установили в Гострудинспекции, в аварии пострадали родственница погибшей, 53-летний водитель скорой помощи (сотрудник ГКУЗ РБ «Санитарный автотранспорт г. Стерлитамака) и два фельдшера ГБУЗ РБ Станция скорой медицинской помощи г. Стерлитамака (52 и 25 лет). Они везли женщину, больную пневмонией, в городскую клиническую больницу №1. Трудовая инспекция вошла в состав комиссии, которая должна установить обстоятельства, приведшие к аварии.