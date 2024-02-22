К трагической аварии с поездом и скорой в Башкирии подключилась трудовая инспекция

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Гострудинспекция подключилась к расследованию смертельного ДТП с участием локомотива и машины скорой помощи, случившегося в Стерлитамаке. Напомним, позавчера вечером реанимобиль переезжал железнодорожные пути, однако не успел их покинуть, столкнувшись с маневровым локомотивом. 67-летняя пациентка скорой скончалась.
Как установили в Гострудинспекции, в аварии пострадали родственница погибшей, 53-летний водитель скорой помощи (сотрудник ГКУЗ РБ «Санитарный автотранспорт г. Стерлитамака) и два фельдшера ГБУЗ РБ Станция скорой медицинской помощи г. Стерлитамака (52 и 25 лет). Они везли женщину, больную пневмонией, в городскую клиническую больницу №1. Трудовая инспекция вошла в состав комиссии, которая должна установить обстоятельства, приведшие к аварии.
В пресс-службе надзорного органа уточнили, что будет устанавливаться, работала ли бригада скорой помощи согласно графику, соблюдался ли режим труда и отдыха.
— Происшествие было сопряжено с исполнением трудовых обязанностей. Требуется установиться, проводились ли инструктажи по охране труда, медосмотры и психологические освидетельствования водителя. — пресс-служба Государственной инспекции труда.
Представитель профсоюза медработников «Действие», комментируя инцидент корреспонденту Mkset.ru, заявил, что возможной причиной аварии могла быть чрезмерная усталость водителя.
Несколько лет назад в Башкирии произошла смертельная авария с участием скорой помощи. В ДТП погибли фельдшер и водитель. А в Кармаскалинском районе водитель скорой помощи уснул за рулём, так как работал до этого 24 часа подряд.