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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Трудовая инспекция расследует инцидент со скорой помощью и поездом в Башкирии

К трагической аварии с поездом и скорой в Башкирии подключилась трудовая инспекция

22 февраля 2024, 09:26
Фото: 1MI

Трудовая инспекция расследует инцидент со скорой помощью и поездом в Башкирии

Надзорный орган должен установить обстоятельства аварии, связанные с соблюдением трудовых прав.

Гострудинспекция подключилась к расследованию смертельного ДТП с участием локомотива и машины скорой помощи, случившегося в Стерлитамаке. Напомним, позавчера вечером реанимобиль переезжал железнодорожные пути, однако не успел их покинуть, столкнувшись с маневровым локомотивом. 67-летняя пациентка скорой скончалась.

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Как установили в Гострудинспекции, в аварии пострадали родственница погибшей, 53-летний водитель скорой помощи (сотрудник ГКУЗ РБ «Санитарный автотранспорт г. Стерлитамака) и два фельдшера ГБУЗ РБ Станция скорой медицинской помощи г. Стерлитамака (52 и 25 лет). Они везли женщину, больную пневмонией, в городскую клиническую больницу №1. Трудовая инспекция вошла в состав комиссии, которая должна установить обстоятельства, приведшие к аварии.

В пресс-службе надзорного органа уточнили, что будет устанавливаться, работала ли бригада скорой помощи согласно графику, соблюдался ли режим труда и отдыха.

— Происшествие было сопряжено с исполнением трудовых обязанностей. Требуется установиться, проводились ли инструктажи по охране труда, медосмотры и психологические освидетельствования водителя. — пресс-служба Государственной инспекции труда.

Представитель профсоюза медработников «Действие», комментируя инцидент корреспонденту Mkset.ru, заявил, что возможной причиной аварии могла быть чрезмерная усталость водителя.

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Несколько лет назад в Башкирии произошла смертельная авария с участием скорой помощи. В ДТП погибли фельдшер и водитель. А в Кармаскалинском районе водитель скорой помощи уснул за рулём, так как работал до этого 24 часа подряд.

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#Общество#Уфа#Стерлитамак#Смертельное ДТП#Новости Башкирии#ДТП со скорой помощью#Идэль Гумеров#Гострудинспекция#Трудовое право
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