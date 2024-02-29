В Башкирии усилят запрет на спортивные ставки игрокам и тренерам

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Депутаты парламента Башкирии приняли в первом чтении закон о пресечении противоправного влияния на результаты спортивных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.
Как отметил спикер Константин Толкачев, в настоящий момент лицам, имеющим прямое отношение к результатам игр, запрещено делать ставки в букмекерских конторах и на тотализаторах. Нарушителям этого правила может грозить дисквалифицикация.
Следить за соблюдением запрета должны спортивные федерации и лиги, однако механизм зачастую дает сбой из-за недостаточных полномочий. Согласно новому закону, организации смогут получать информацию из букмекерских контор и тотализаторов о пари, закюченных участники спортивных соревнований.