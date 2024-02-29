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Published Сегодня, 06:24

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Updated Сегодня, 06:26

В Башкирии усилят запрет на спортивные ставки игрокам и тренерам

В Башкирии усилят запрет на спортивные ставки игрокам и тренерам

29 февраля 2024, 06:24
Фото: PxHere
В Курултае республики в первом чтении приняли закон о противодействии договорным матчам.

Депутаты парламента Башкирии приняли в первом чтении закон о пресечении противоправного влияния на результаты спортивных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.

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Как отметил спикер Константин Толкачев, в настоящий момент лицам, имеющим прямое отношение к результатам игр, запрещено делать ставки в букмекерских конторах и на тотализаторах. Нарушителям этого правила может грозить дисквалифицикация.

Следить за соблюдением запрета должны спортивные федерации и лиги, однако механизм зачастую дает сбой из-за недостаточных полномочий. Согласно новому закону, организации смогут получать информацию из букмекерских контор и тотализаторов о пари, закюченных участники спортивных соревнований.

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