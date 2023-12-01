Жителя Уфы от лица министра спорта развели на 6,2 млн рублей

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
По информации тг-канала, директор биатлонного комплекса получил сообщение от своего министра спорта республики Руслана Хабибова. В сообщении говорилось о том, что неизвестные переводят деньги со счета директора на Украину.
Позднее мужчину убедили в том, что его счет взломан, а чтобы спасти деньги, необходимо перевести их. Так, директора комплекса снял 2,7 миллиона в одном банке, в двух других перечислял накопленное.
Помимо этого, он якобы взял кредит на 3,5 млн рублей. Суммарно в результате действий мошенников мужчина потерял около 6,2 млн рублей.