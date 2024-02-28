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В Уфе установят памятник гонщику Гадбрахману Кадырову

В Уфе установят памятник гонщику Гадбрахману Кадырову

28 февраля 2024, 06:40
Фото: 1MI

В Уфе установят памятник гонщику Гадбрахману Кадырову

Радий Хабиров пообещал, что в городе увековечат память великого спортсмена.

В Уфе предложили установить памятник мотогонщику Габдрахману Кадырову. Инициативу представители татарской общественности озвучили 27 февраля в ходе встречи с главой Башкирии.

Радий Хабиров пообещал, что «в перспективе» памятник должен появиться. Габдрахмана Кадырова руководитель региона назвал «величайшим спортсменом».

— В перспективе мы, конечно, поставим в Уфе памятник Габдрахману Кадырову, который был величайшим спортсменом, и другим выдающимся личностям Башкортостана, — сказал Хабиров.

Габдрахман Кадыров имел звание заслуженного мастера спорта СССР. Мотогонщик шесть раз становился чемпионом мира, а также чемпионом Европы. Кадыров тренировал уфимских спортсменов и был наставником сборной СССР.

Глава республики также напомнил, что ранее в столице региона был открыт памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову. Кроме того, в Уфе планируют увековечить память Мидхата Шакирова, руководившего республикой почти 20 лет.

— И, конечно, наш долг — создать мемориал героев — участников специальной военной операции, — добавил Хабиров.

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