В Уфе установят памятник гонщику Гадбрахману Кадырову

В Уфе предложили установить памятник мотогонщику Габдрахману Кадырову. Инициативу представители татарской общественности озвучили 27 февраля в ходе встречи с главой Башкирии.



Радий Хабиров пообещал, что «в перспективе» памятник должен появиться. Габдрахмана Кадырова руководитель региона назвал «величайшим спортсменом».



— В перспективе мы, конечно, поставим в Уфе памятник Габдрахману Кадырову, который был величайшим спортсменом, и другим выдающимся личностям Башкортостана, — сказал Хабиров.



Габдрахман Кадыров имел звание заслуженного мастера спорта СССР. Мотогонщик шесть раз становился чемпионом мира, а также чемпионом Европы. Кадыров тренировал уфимских спортсменов и был наставником сборной СССР.



Глава республики также напомнил, что ранее в столице региона был открыт памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову. Кроме того, в Уфе планируют увековечить память Мидхата Шакирова, руководившего республикой почти 20 лет.



— И, конечно, наш долг — создать мемориал героев — участников специальной военной операции, — добавил Хабиров.