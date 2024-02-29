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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Башкирии могут продлить программу семейной ипотеки

Стало известно продлят ли в Башкирии программу семейная ипотека

29 февраля 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии могут продлить программу семейной ипотеки

Владимир Путин сделал ряд заявлений перед депутатами парламента.

Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки. Об этом он сказал в послании Федеральному собранию в Москве.

Президент страны заявил, что планируется запуск национального проекта «Семья». Для повышения уровня рождаемости Путин предложил продлить программу «Семейная ипотека» до 2030 года.

Кроме того, В. В. Путин предложил продлить до 2030 год продлить действие материнского капитала.

Ранее президент заявил, что стратегические ядерные силы страны находятся в полной готовности.

#Общество#Владимир Путин#Кредиты#Новости Башкирии#Ипотека#Идэль Гумеров
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