Стало известно продлят ли в Башкирии программу семейная ипотека

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки. Об этом он сказал в послании Федеральному собранию в Москве.
Президент страны заявил, что планируется запуск национального проекта «Семья». Для повышения уровня рождаемости Путин предложил продлить программу «Семейная ипотека» до 2030 года.
Кроме того, В. В. Путин предложил продлить до 2030 год продлить действие материнского капитала.
Ранее президент заявил, что стратегические ядерные силы страны находятся в полной готовности.