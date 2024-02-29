Пленного из Башкирии после возвращения обвинили в боях на стороне ВСУ

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
МВД завело уголовное дело в отношении 52-летнего уроженца села Кармаскалы в Башкирии. Как пишет «Ъ» со ссылкой на источник, житель республики, проходя военную службу, сдался в плен украинской армии, после чего был зачислен в состав одного из подразделений ВСУ. Позже в ходе обмена мужчину вернули в Россию.
В публикации говорится, что обвиняемый был неоднократно судим и до пленения проходил службу в составе подразделения «Шторм Z». Позже бойца захватило украинское формирование «Скала». В его составе мужчина успел пройти подготовку, в составе подразделения он участвовал в боевых действиях против армии РФ до января этого года.
Как утверждает собеседник издания, свою вину перебежчик признал. Теперь ему грозят от 12 до 20 лет тюрьмы.