Пленного из Башкирии после возвращения обвинили в боях на стороне ВСУ

В публикации говорится, что обвиняемый был неоднократно судим и до пленения проходил службу в составе подразделения «Шторм Z». Позже бойца захватило украинское формирование «Скала». В его составе мужчина успел пройти подготовку, в составе подразделения он участвовал в боевых действиях против армии РФ до января этого года.