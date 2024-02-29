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Пленного из Башкирии обвинили в боях на стороне ВСУ

Пленного из Башкирии после возвращения обвинили в боях на стороне ВСУ

29 февраля 2024, 07:07
Фото: FreePik

Пленного из Башкирии обвинили в боях на стороне ВСУ

Военнослужащего из Башкирии после возвращения из плена обвинили в госизмене.

МВД завело уголовное дело в отношении 52-летнего уроженца села Кармаскалы в Башкирии. Как пишет «Ъ» со ссылкой на источник, житель республики, проходя военную службу, сдался в плен украинской армии, после чего был зачислен в состав одного из подразделений ВСУ. Позже в ходе обмена мужчину вернули в Россию.

В публикации говорится, что обвиняемый был неоднократно судим и до пленения проходил службу в составе подразделения «Шторм Z». Позже бойца захватило украинское формирование «Скала». В его составе мужчина успел пройти подготовку, в составе подразделения он участвовал в боевых действиях против армии РФ до января этого года.

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Как утверждает собеседник издания, свою вину перебежчик признал. Теперь ему грозят от 12 до 20 лет тюрьмы.

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