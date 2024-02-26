Боец из Башкирии не дожил до 20, погибнув на СВО на территории Украины

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
СВО унесла жизнь уроженца Бураевского района Михаила Ахмадуллина. Об этом сообщил глава районной администрации Рушан Гараев.
Рушан Гараев написал на своей странице в Vk:
— Дорогие бураевцы! При исполнении воинского долга на территории Украины героически погиб наш земляк Ахмадуллин Михаил Николаевич.
Михаил Ахмадуллин родился 24 июля 2004 года в деревне Кам-Ключ Бураевского района в многодетной семье восьмым ребёнком. Однако вместе со старшей сестрой мальчишка воспитывался в приёмной семье в деревне Варзитамак. Образование Михаил получил в средней школе деревни Большешукшаново, после 9 класса поступил в Башкирский сельскохозяйственный колледж в селе Старобалтачево.
Летом 2023 года получил специальность автомеханика и отправился на фронт. 2 февраля 2024 года Михаил Ахмадуллин погиб под Авдеевкой.
Прощание с Михаилом состоится 27 февраля в селе Бураево. Траурная церемония начнётся в 10:00 на площади перед РДК имени Р. Галиевой.
В прошлом году в Бураевском районе попрощались с 19-летним участником СВО.