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Уроженец Бураевского района Башкирии погиб на СВО под Авдеевкой

Боец из Башкирии не дожил до 20, погибнув на СВО на территории Украины

26 февраля 2024, 09:41

Уроженец Бураевского района Башкирии погиб на СВО под Авдеевкой

Парню было 19 лет, когда оборвалась его жизнь вдали от малой родины.

СВО унесла жизнь уроженца Бураевского района Михаила Ахмадуллина. Об этом сообщил глава районной администрации Рушан Гараев.

Рушан Гараев написал на своей странице в Vk:

— Дорогие бураевцы! При исполнении воинского долга на территории Украины героически погиб наш земляк Ахмадуллин Михаил Николаевич.

Михаил Ахмадуллин родился 24 июля 2004 года в деревне Кам-Ключ Бураевского района в многодетной семье восьмым ребёнком. Однако вместе со старшей сестрой мальчишка воспитывался в приёмной семье в деревне Варзитамак. Образование Михаил получил в средней школе деревни Большешукшаново, после 9 класса поступил в Башкирский сельскохозяйственный колледж в селе Старобалтачево.

Летом 2023 года получил специальность автомеханика и отправился на фронт. 2 февраля 2024 года Михаил Ахмадуллин погиб под Авдеевкой.

Прощание с Михаилом состоится 27 февраля в селе Бураево. Траурная церемония начнётся в 10:00 на площади перед РДК имени Р. Галиевой.

В прошлом году в Бураевском районе попрощались с 19-летним участником СВО.

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#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Бураевский район
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