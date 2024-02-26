Боец из Башкирии не дожил до 20, погибнув на СВО на территории Украины

Михаил Ахмадуллин родился 24 июля 2004 года в деревне Кам-Ключ Бураевского района в многодетной семье восьмым ребёнком. Однако вместе со старшей сестрой мальчишка воспитывался в приёмной семье в деревне Варзитамак. Образование Михаил получил в средней школе деревни Большешукшаново, после 9 класса поступил в Башкирский сельскохозяйственный колледж в селе Старобалтачево.