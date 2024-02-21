Стало известно количество участников СВО из Башкирии, попавших в плен к ВСУ

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:17
Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан Михаил Закомалдин заявил, что в настоящее время в плену у ВСУ находится двое бойцов из республики. Об этом он рассказал после доклада о деятельности перед депутатами Курултая.
Депутат Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов сообщил, что получил ряд обращений о возвращении на родину бойцов, задействованных в СВО и попавших в плен ВСУ. Он спросил у Михаила Закомалдина, как строится работа аппарата уполномоченного по правам человека для возвращения из украинского плена военнослужащих.
Михаил Закомалдин заявил, что в 2022 году из плена было возвращено 5 военнослужащих, в 2023 году — 3. Также 3 военнослужащих были возвращены из плена в этому году.
— Самостоятельно я ничего сделать не могу. Я направляю обращения Москальковой Татьяне Николаевне (уполномоченный по правам человека в России — прим. ред.). Они этой работой занимаются.
По его словам, местный аппарат уполномоченного по правам человека отправляет в Москву обращение о включении в список на обмен граждан, попавших в плен или пропавших без вести. Если удаётся вовремя включить военнослужащего в список, то он возвращается по обмену. В противном случае вернуть его не получается.
На данный момент известно 2 бойцах ВС РФ из Башкортостана, которых не удалось вернуть домой.