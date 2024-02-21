Стало известно количество участников СВО из Башкирии, попавших в плен к ВСУ

По его словам, местный аппарат уполномоченного по правам человека отправляет в Москву обращение о включении в список на обмен граждан, попавших в плен или пропавших без вести. Если удаётся вовремя включить военнослужащего в список, то он возвращается по обмену. В противном случае вернуть его не получается.