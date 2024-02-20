Следком и прокуратура взялись за снесенную поездом «скорую» в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
ДТП случилось вечером 20 февраля на 151 км Куйбышевской железной дороги. Машина с медиками и пациентом пыталась проскочить переезд на «красный», но была сбита тепловозом. Машинист не смог эффективно применить экстренное торможение.
В результате аварии пострадали пять человек, один из которых — пациент. Последний скончался на месте, а других увезли в городскую больницу №1.
На место происшествия выехал следователь, к нему присоединился городской транспортный прокурор. Сейчас ведется комплекс проверочных мероприятий, выясняются все обстоятельства столкновения.
Надзорное ведомство установит соблюдение требований безопасной эксплуатации ж/д транспорта. При наличии оснований примут меры.