mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Следователи и прокуратура проверят ДТП с поездом и скорой в Башкирии

Следком и прокуратура взялись за снесенную поездом «скорую» в Стерлитамаке

20 февраля 2024, 17:32
Фото: 1MI

Следователи и прокуратура проверят ДТП с поездом и скорой в Башкирии

Сотрудники Центрального МСУТ и стерлитамакской транспортной прокуратуры начали проверку из-за столкновения автомобиля скорой помощи с локомотивом. Первое ведомство обратило внимание на ситуацию из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

ДТП случилось вечером 20 февраля на 151 км Куйбышевской железной дороги. Машина с медиками и пациентом пыталась проскочить переезд на «красный», но была сбита тепловозом. Машинист не смог эффективно применить экстренное торможение.

В результате аварии пострадали пять человек, один из которых — пациент. Последний скончался на месте, а других увезли в городскую больницу №1.

На место происшествия выехал следователь, к нему присоединился городской транспортный прокурор. Сейчас ведется комплекс проверочных мероприятий, выясняются все обстоятельства столкновения.

Надзорное ведомство установит соблюдение требований безопасной эксплуатации ж/д транспорта. При наличии оснований примут меры.

Появилось видео с места столкновения поезда и «скорой» в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с поездомМЧС раскрыло подробности ДТП с поездом и скорой помощьюПоезд столкнулся со «скорой» в Стерлитамаке
#Происшествия#Стерлитамак#Прокуратура#ДТП#Следком#Скорая помощь#Поезд#Марина Шорина
Подпишитесь
МЧС раскрыло подробности ДТП с поездом и скорой помощью
Сегодня, 17:09
Психолог прокомментировала просмотр порнографии водителем автобуса в Уфе
Сегодня, 13:23
Уфимец в трусах пытался избавиться от матери
Сегодня, 15:40
В Башкирии создали кавер Italo disco
Сегодня, 16:15
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с поездом
Сегодня, 17:20
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47