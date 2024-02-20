Появилось видео с места столкновения поезда и «скорой» в Башкирии

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Очевидцы сняли происходящее на Стерлибашском тракте. Автор гадал, почему скорая оказалась на боку — либо ее снесли, либо автомобиль вылетел с дороги.
Однако позже стало известно, что около 20 часов вечера водитель пытался проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него влетел тепловоз.
От полученных травм скончался один человек. Еще четверых госпитализировали в медучреждение. Сейчас на месте устанавливают все обстоятельства случившегося.