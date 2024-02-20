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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Появилось видео с места столкновения поезда и «скорой» в Башкирии

Появилось видео с места столкновения поезда и «скорой» в Башкирии

20 февраля 2024, 16:57
Фото: Осторожно, новости
Очевидцы сняли завалившуюся на бок машину скорой помощи, которая столкнулась с поездом в Стерлитамаке. Видеозапись разместили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Очевидцы сняли происходящее на Стерлибашском тракте. Автор гадал, почему скорая оказалась на боку — либо ее снесли, либо автомобиль вылетел с дороги.

Видео: Осторожно, новости

Однако позже стало известно, что около 20 часов вечера водитель пытался проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него влетел тепловоз.

От полученных травм скончался один человек. Еще четверых госпитализировали в медучреждение. Сейчас на месте устанавливают все обстоятельства случившегося.

Поезд столкнулся со «скорой» в Стерлитамаке
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#Происшествия#Видео#Стерлитамак#ГИБДД#ДТП#Скорая помощь#Поезд#Марина Шорина
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