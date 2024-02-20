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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Один человек погиб в ДТП со скорой и поездом в Башкирии

Поезд столкнулся со «скорой» в Стерлитамаке

20 февраля 2024, 16:27
Фото: ГИБДД по РБ

Один человек погиб в ДТП со скорой и поездом в Башкирии

Сегодня вечером, 20 февраля, в Стерлитамаке автомобиль скорой помощи превратился в груду металла после столкновения с тепловозом. Все случилось на железнодорожном переезде. Подробности раскрыли Госавтоинспекции по Башкортостану.

ДТП случилось около 20 часов на Стерлибашевском тракте. На ж/д переезде водитель скорой допустил столкновение с движущимся поездом, проехав на «красный».

В результате аварии один человек погиб и четверо госпитализированы. У них травмы различной степени тяжести. При этом само транспортное средство серьезно повреждено. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», умерла пациентка — пожилая женщина.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке пути временно ограничено.

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#Происшествия#Стерлитамак#ГИБДД#ДТП#Скорая помощь#Поезд#Марина Шорина
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