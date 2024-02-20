Поезд столкнулся со «скорой» в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
ДТП случилось около 20 часов на Стерлибашевском тракте. На ж/д переезде водитель скорой допустил столкновение с движущимся поездом, проехав на «красный».
В результате аварии один человек погиб и четверо госпитализированы. У них травмы различной степени тяжести. При этом само транспортное средство серьезно повреждено. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», умерла пациентка — пожилая женщина.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке пути временно ограничено.