Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с поездом

Также два фельдшера, водитель и сопровождающий доставлены в городскую больницу №1 Стерлитамака. Один из медиков сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ситуация с другими оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.