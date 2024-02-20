Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с поездом

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
В результате ДТП один человек, который был пациентом в машине скорой помощи, скончался. Погибшей оказалась женщина 1956 года рождения. На данный момент неизвестно, по какой причине госпитализировали ее медики.
Также два фельдшера, водитель и сопровождающий доставлены в городскую больницу №1 Стерлитамака. Один из медиков сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ситуация с другими оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, что трагедия на Стерлибашевском тракте случилась около 20 часов 20 февраля. По предварительной информации, водитель «скорой» спешил и проехал переезд на красный сигнал светофора. В этот момент на путях оказался маневровый локомотив, который снес машину с медиками и пациенткой, не успев затормозить.