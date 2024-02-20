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Published Сегодня, 17:09

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Updated Сегодня, 17:11

МЧС раскрыло подробности ДТП с поездом и скорой помощью

МЧС раскрыло подробности ДТП с поездом и скорой помощью

20 февраля 2024, 17:09
Фото: МЧС по РБ
В МЧС по Башкортостану прокомментировали столкновение автомобиля скорой помощи с тепловозом на железной дороге. Все случилось на Стерлибашевском тракте в Стерлитамаке. Подробности озвучила пресс-служба ведомства.

ДТП зафиксировали на регулируемом переезде Куйбышевской железной дороги. Маневровый локомотив въехал в машину «скорой». Сотрудникам МЧС России и спасателям пришлось извлекать пострадавших из салона автомобиля.

Фото: МЧС по РБ

В результате пострадали пять человек, в том числе пациентка 1956 года рождения. Она скончалась. Травмированные два фельдшера, водитель и сопровождающий отправились больницу.

Повреждений на путях не допущено. В МЧС заверили, что задержек ж/д транспорта нет.

Ранее стало известно, что водитель «скорой» выехал на запрещающий сигнал светофора. Экстренное торможение не помогло избежать трагедии. Очевидцы заметили, как машину завалило на бок после аварии.

Появилось видео с места столкновения поезда и «скорой» в Башкирии
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#Происшествия#Стерлитамак#ДТП#Скорая помощь#МЧС#Поезд#Марина Шорина
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