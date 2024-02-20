МЧС раскрыло подробности ДТП с поездом и скорой помощью

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
ДТП зафиксировали на регулируемом переезде Куйбышевской железной дороги. Маневровый локомотив въехал в машину «скорой». Сотрудникам МЧС России и спасателям пришлось извлекать пострадавших из салона автомобиля.
В результате пострадали пять человек, в том числе пациентка 1956 года рождения. Она скончалась. Травмированные два фельдшера, водитель и сопровождающий отправились больницу.
Повреждений на путях не допущено. В МЧС заверили, что задержек ж/д транспорта нет.
Ранее стало известно, что водитель «скорой» выехал на запрещающий сигнал светофора. Экстренное торможение не помогло избежать трагедии. Очевидцы заметили, как машину завалило на бок после аварии.