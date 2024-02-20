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Posted Сегодня, 03:12

Published Сегодня, 03:12

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

В Башкирии бензовоз опрокинулся в кювет при перевозке дизельного топлива

Несколько тысяч литров дизельного топливо разлилось по дороге в Башкирии

20 февраля 2024, 03:12
Фото: 1MI

В Башкирии бензовоз опрокинулся в кювет при перевозке дизельного топлива

Бензовоз с ёмкостью, заполненной дизельным топливом, двигался из Уфы в сторону Янаула, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В Башкирии бензовоз съехал в кювет: цистерна с топливом ёмкостью 23 куб. м. опрокинулась на бок. Инцидент произошел на 1279 км трассы М7 «Волга» в Кушнаренковском районе республики.

Фото: МЧС по РБ.

На момент прибытия пожарных МЧС России вытекало дизельное топливо. Предварительно, на дорогу вылилось около 3 тонн топлива. В целях недопущения возгорания пожарные организовали подготовку пенной подушки. Также планируется провести мероприятия по рекультивации.

Фото: МЧС по РБ.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее ДТП с участием бензовоза произошло в Мечетлинском районе. MAN, ехавший со стороны Екатеринбурга, съехал с дороги, а впоследствии перевернулся неподалеку от села Большеустьинское.

#Происшествия#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Азамат Нухов
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