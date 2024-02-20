Несколько тысяч литров дизельного топливо разлилось по дороге в Башкирии

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
В Башкирии бензовоз съехал в кювет: цистерна с топливом ёмкостью 23 куб. м. опрокинулась на бок. Инцидент произошел на 1279 км трассы М7 «Волга» в Кушнаренковском районе республики.
На момент прибытия пожарных МЧС России вытекало дизельное топливо. Предварительно, на дорогу вылилось около 3 тонн топлива. В целях недопущения возгорания пожарные организовали подготовку пенной подушки. Также планируется провести мероприятия по рекультивации.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, ранее ДТП с участием бензовоза произошло в Мечетлинском районе. MAN, ехавший со стороны Екатеринбурга, съехал с дороги, а впоследствии перевернулся неподалеку от села Большеустьинское.