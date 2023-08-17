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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

В Мечетлинском районе Башкирии перевернулся бензовоз

Фура с опасным грузом перевернулась в Башкирии

17 августа 2023, 04:48
Фото: 1MI

В Мечетлинском районе Башкирии перевернулся бензовоз

В Мечетлинском районе перевернулся бензовоз. Обошлось без воспламенения

В Мечетлинском районе Башкирии ночью произошло ДТП с участием бензовоза. Об этом сообщили в МЧС.

MAN, ехавший со стороны Екатеринбурга, съехал с дороги возле села Большеустьинское. Затем автомобиль перевернулся. Пострадал один человек — водитель бензовоза, он доставлен в ближайшую больницу. Также удалось предотвратить розлив топлива и возгорание. Для этого сотрудники МЧС создали воздушно-пенную подушку.

Сейчас движение по дороге «Ачит-Месягутово» осуществляется в штатном режиме.

Вчера мы рассказывали о страшном ДТП в Хайбуллинском районе.

#Идэль Гумеров#Новости Башкирии#Транспорт#ДТП#МЧС#Происшествия
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