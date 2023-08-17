Фура с опасным грузом перевернулась в Башкирии

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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В Мечетлинском районе Башкирии ночью произошло ДТП с участием бензовоза. Об этом сообщили в МЧС.
MAN, ехавший со стороны Екатеринбурга, съехал с дороги возле села Большеустьинское. Затем автомобиль перевернулся. Пострадал один человек — водитель бензовоза, он доставлен в ближайшую больницу. Также удалось предотвратить розлив топлива и возгорание. Для этого сотрудники МЧС создали воздушно-пенную подушку.
Сейчас движение по дороге «Ачит-Месягутово» осуществляется в штатном режиме.
Вчера мы рассказывали о страшном ДТП в Хайбуллинском районе.