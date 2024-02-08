mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Врачи из Уфы спасли ребенка от внезапной сердечной смерти

Врачи из Уфы спасли ребенка от внезапной сердечной смерти

8 февраля 2024, 15:44
Фото: Минздрав РБ
Специалисты кардиоцентра из Башкирии спасли мальчика от внезапной сердечной смерти. У него было аномальное строение организма. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

От безнадежности к врачам обратились родители ребенка. Несовершеннолетнего с детства беспокоили боли в сердце и одышка — из-за отхождения правой коронарной от легочной артерии. При таком заболевании мальчик мог не дожить до 18 лет.

Врачи решили провести операцию, а руководил ей Артур Шарафутдинов. За 3,5 часа специалисты пересадили правую коронарную артерию на ее типичное место. Сложности были из-за техники — нужно переместить жизненно важный сосуд без натяжения и лишних перегибов.

До 2020 года такие хирургические вмешательства в Уфе не выполняли. Теперь же жизни мальчика ничего не угрожает, он уже учится в колледже и наблюдается по месту жительства.

Ранее роженице из Сибая сделали операцию на открытом сердце сразу после раннего появления на свет ее малыша. У нее нашли нарушение функции митрального клапана.

Читайте также:
Сбивший насмерть девушку многодетный отец получил помилование в Башкирии32% поражения тела: в Башкирии 6-месячный мальчик опрокинул на себя чайник с кипяткомУроженец Башкирии стал миллионером
#Общество#Башкортостан#Ребенок#Минздрав#Смерть#Операция#Марина Шорина
Подпишитесь
Повредили при демонтаже: в Уфе от рук рабочих пострадал объект культурного наследия
6 февраля, 07:35
Не представляю, что с ней было бы — семья о похищении ребенка в Башкирии
6 февраля, 17:45
В одном из районов Уфы канализационные стоки заливают улицы
6 февраля, 17:18
Жители «отдалённой территории» Уфы просят спасти лес от вырубки и обратились к Путину
6 февраля, 11:57
В Уфе обсуждают вечеринку подростков и пытаются её сравнить с тусовкой Ивлеевой
6 февраля, 14:40
На Уфу надвигаются ураганный ветер и снег
6 февраля, 14:07