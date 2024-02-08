Врачи из Уфы спасли ребенка от внезапной сердечной смерти

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
От безнадежности к врачам обратились родители ребенка. Несовершеннолетнего с детства беспокоили боли в сердце и одышка — из-за отхождения правой коронарной от легочной артерии. При таком заболевании мальчик мог не дожить до 18 лет.
Врачи решили провести операцию, а руководил ей Артур Шарафутдинов. За 3,5 часа специалисты пересадили правую коронарную артерию на ее типичное место. Сложности были из-за техники — нужно переместить жизненно важный сосуд без натяжения и лишних перегибов.
До 2020 года такие хирургические вмешательства в Уфе не выполняли. Теперь же жизни мальчика ничего не угрожает, он уже учится в колледже и наблюдается по месту жительства.
Ранее роженице из Сибая сделали операцию на открытом сердце сразу после раннего появления на свет ее малыша. У нее нашли нарушение функции митрального клапана.