32% поражения тела: в Башкирии 6-месячный мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Айрат Рахматуллин, возглавляющий министерство здравоохранения региона, на своей странице в социальной сети поделился новостью о проведенной операции в Республиканском центре лечения ожогов в Уфе, где медицинский персонал успешно провел трансплантацию кожных покровов шестимесячному младенцу.
Маленький пациент получил серьезные ожоги, затронувшие 32% кожи, когда на него случайно опрокинулся кипящий чайник. Пострадали главным образом голова и правая рука ребенка.
Для проведения лечения, специалисты использовали атравматические и абсорбирующие раневые покрытия. В палате мальчик проходил процедуры на флюидизирующей установке — это большая металлическая ванна, заполненная сыпучим материалом.
Рахматуллин разъяснил, что когда стеклянные микросферы подвергаются воздействию теплого воздуха, идущего снизу, они создают эффект «кипения». Это приводит к тому, что пациенты оказываются на подобии воздушного матраса, минимизируя контакт поврежденной кожи с твердой поверхностью и способствуя тем самым быстрому выздоровлению.