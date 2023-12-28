32% поражения тела: в Башкирии 6-месячный мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком

Рахматуллин разъяснил, что когда стеклянные микросферы подвергаются воздействию теплого воздуха, идущего снизу, они создают эффект «кипения». Это приводит к тому, что пациенты оказываются на подобии воздушного матраса, минимизируя контакт поврежденной кожи с твердой поверхностью и способствуя тем самым быстрому выздоровлению.