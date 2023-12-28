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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Уфе шестимесячному ребенку пересадили кожу после тяжелого ожога

32% поражения тела: в Башкирии 6-месячный мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком

28 декабря 2023, 08:28
Фото: https://web.telegram.org/k/ @DrRakhmatullin

В Уфе шестимесячному ребенку пересадили кожу после тяжелого ожога

Об это сообщил глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин у себя в соцсетях
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Дети

Айрат Рахматуллин, возглавляющий министерство здравоохранения региона, на своей странице в социальной сети поделился новостью о проведенной операции в Республиканском центре лечения ожогов в Уфе, где медицинский персонал успешно провел трансплантацию кожных покровов шестимесячному младенцу.

Маленький пациент получил серьезные ожоги, затронувшие 32% кожи, когда на него случайно опрокинулся кипящий чайник. Пострадали главным образом голова и правая рука ребенка.

Для проведения лечения, специалисты использовали атравматические и абсорбирующие раневые покрытия. В палате мальчик проходил процедуры на флюидизирующей установке — это большая металлическая ванна, заполненная сыпучим материалом.

Рахматуллин разъяснил, что когда стеклянные микросферы подвергаются воздействию теплого воздуха, идущего снизу, они создают эффект «кипения». Это приводит к тому, что пациенты оказываются на подобии воздушного матраса, минимизируя контакт поврежденной кожи с твердой поверхностью и способствуя тем самым быстрому выздоровлению.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Дети#Ребенок#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Операция#Ожоги
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