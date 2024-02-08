Сбивший насмерть девушку многодетный отец получил помилование в Башкирии

Мужчина в 2021 году превысил скорость и сбил девушку насмерть. Последняя пересекала проезжую часть на красный. В результате обвиняемый получил 2,5 года лишения свободы условно. Он также потерял возможность заниматься деятельностью по управлению автомобилями на два года.