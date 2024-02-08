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Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Сбивший насмерть девушку многодетный отец получил помилование в Башкирии

Сбивший насмерть девушку многодетный отец получил помилование в Башкирии

8 февраля 2024, 15:24
Фото: 1MI
В столице Башкирии провели заседание комиссии по вопросам помилования. Там рассматривалось два заявления, одно из которых касалось многодетного отца. Об этом сообщила пресс-служба Курултая РБ.

Мужчина в 2021 году превысил скорость и сбил девушку насмерть. Последняя пересекала проезжую часть на красный. В результате обвиняемый получил 2,5 года лишения свободы условно. Он также потерял возможность заниматься деятельностью по управлению автомобилями на два года.

Срок его пройдет лишь в 2025 году. В суде отметили, что виновник ДТП ранее не имел проблем с законом, а также растит троих детей. В содеянном мужчина раскаялся и выплатил потерпевшей стороне компенсацию.

В результате в Башкирии приняли решение о его помиловании. Поддержку мужчине оказывали и на работе, и окружающие знакомые.

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#Общество#Башкортостан#ДТП#Смерть#Курултай#Марина Шорина
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