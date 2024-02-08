Сбивший насмерть девушку многодетный отец получил помилование в Башкирии

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Мужчина в 2021 году превысил скорость и сбил девушку насмерть. Последняя пересекала проезжую часть на красный. В результате обвиняемый получил 2,5 года лишения свободы условно. Он также потерял возможность заниматься деятельностью по управлению автомобилями на два года.
Срок его пройдет лишь в 2025 году. В суде отметили, что виновник ДТП ранее не имел проблем с законом, а также растит троих детей. В содеянном мужчина раскаялся и выплатил потерпевшей стороне компенсацию.
В результате в Башкирии приняли решение о его помиловании. Поддержку мужчине оказывали и на работе, и окружающие знакомые.