Жительница Сибая едва не погибла после родов

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Женщине из Сибая, которая находилась на 32 неделе беременности, провели операцию на открытом сердце сразу после родов в Республиканском кардиологическом центре. У нее было обнаружено серьезное нарушение функции митрального клапана, что представляло угрозу и для ребенка, и для самой женщины.
Одышка и синяк на губах стали явными признаками проблемы, и после консультации с врачами из Уфы по телемедицине, пациентка была отправлена в кардиоцентр.
Замена сердечного клапана, выполненная бригадой кардиохирургов под руководством Андрея Коляскина, была вторым этапом операции. Сначала врачи провели кесарево сечение, а затем женщине был установлен биологический протез. Продолжительность операции составила 2,5 часа.
Пациентка сейчас находится в хорошем состоянии и ожидает воссоединения с малышом, который временно находится в перинатальном центре.