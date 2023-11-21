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Published Сегодня, 08:49

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Updated Сегодня, 08:51

Жительница Сибая едва не погибла после родов

Жительница Сибая едва не погибла после родов

21 ноября 2023, 08:49
Фото: 1MI
Об этом сообщил Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин

Женщине из Сибая, которая находилась на 32 неделе беременности, провели операцию на открытом сердце сразу после родов в Республиканском кардиологическом центре. У нее было обнаружено серьезное нарушение функции митрального клапана, что представляло угрозу и для ребенка, и для самой женщины.

Одышка и синяк на губах стали явными признаками проблемы, и после консультации с врачами из Уфы по телемедицине, пациентка была отправлена в кардиоцентр.

Замена сердечного клапана, выполненная бригадой кардиохирургов под руководством Андрея Коляскина, была вторым этапом операции. Сначала врачи провели кесарево сечение, а затем женщине был установлен биологический протез. Продолжительность операции составила 2,5 часа.

Пациентка сейчас находится в хорошем состоянии и ожидает воссоединения с малышом, который временно находится в перинатальном центре.

#Общество#Башкирия#Медицина#Минздрав#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Виалина Ахсанова#Врачи#Операция
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