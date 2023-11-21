Жительница Сибая едва не погибла после родов

Женщине из Сибая, которая находилась на 32 неделе беременности, провели операцию на открытом сердце сразу после родов в Республиканском кардиологическом центре. У нее было обнаружено серьезное нарушение функции митрального клапана, что представляло угрозу и для ребенка, и для самой женщины.