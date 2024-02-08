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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Уроженец Башкирии стал миллионером

Уроженец Башкирии стал миллионером

8 февраля 2024, 14:53
Фото: 1MI
Уроженец Башкирии стал обладателем приза в 1,2 млн рублей. Он выиграл в лотерею. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Приз разыгрывался накануне, 7 февраля. После отметки в дополнительном поле комбинации чисел, выигрыш вырос на 26,2 тысячи рублей.

Как сообщили организаторы лотереи, победитель пока не обратился за выигрышем. Известно, что он приобрел билет в мобильном приложении за более чем 5,5 тысячи рублей.

Ранее Mkset рассказал о семье Мухаметзяновых, которые в 2001 году получили почти 19 млн рублей с помощью лотереи. Супруги с двумя детьми поселились в элитном ЖК и выпивали.

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#Общество#Деньги#Башкортостан#Лотерея#Выигрыш#Марина Шорина
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