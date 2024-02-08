Уроженец Башкирии стал миллионером

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Приз разыгрывался накануне, 7 февраля. После отметки в дополнительном поле комбинации чисел, выигрыш вырос на 26,2 тысячи рублей.
Как сообщили организаторы лотереи, победитель пока не обратился за выигрышем. Известно, что он приобрел билет в мобильном приложении за более чем 5,5 тысячи рублей.
Ранее Mkset рассказал о семье Мухаметзяновых, которые в 2001 году получили почти 19 млн рублей с помощью лотереи. Супруги с двумя детьми поселились в элитном ЖК и выпивали.