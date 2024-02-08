Прямые рейсы из Уфы в Фергану, обвал грунта возле «Планеты», помилования осужденных

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Минтранс Башкирии анонсировал появление прямых авиарейсов по маршруту Уфа — Фергана — Уфа. Перелёты в 6 по численности город Узбекистана будет выполнять Uzbekistan Airways. Вылеты будут осуществляться каждый вторник по ночам с 5 марта.
В микрорайоне «Глумилино» произошёл обвал грунта. В «Уфаводоканале» считают, что всему виной — механическое воздействие снегоуборщиков, которые надавили на плиту перекрытия смотровой камеры. Также рассматривается версия, что плита не выдержала нагрузки от снежной глыбы, наваленной сверху. Управляющая компания предупредила, что ремонт продлится до понедельника, а жителям рекомендовали избегать места провала.
Защита Руслана Казыханова не смогла обжаловать решение о продлении его ареста до 6 апреля. Советник Радия Хабирова по вопросам развития науки останется до 6 апреля в СИЗО. Напомним, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — ущерб от его действий составил около 18,4 млн рублей.
Капуста продолжает дорожать высокими темпами. За две недели она подорожала на 14,9%. А удешевление яиц оказалось не долгим — если к 29 января цены снизились в среднем на 4%, то к 5 февраля выросли на 0,2%. Больше 1% к 5 февраля прибавили стерилизованное молоко, печенье, свёкла и другие товары. Значительнее всего подешевел картофель — -2,7%.
Жители коттеджного посёлка «Белая усадьба» в Иглинском районе снова скандалят с семейством бывшего главы районной администрации. Они вновь записали видеообращение к Бастрыкину и Краснову с просьбой разобраться с распродажей земель общего пользования. Также они обвиняют руководство посёлка в том, что оно покровительствует майнерам криптовалюты. Рустам Исхаков, глава управляющей компании, «Рустал», эти обвинения отрицает.
Комиссия по вопросам помилования при Главе Башкирии пошла навстречу двоим осужденным. Один из них получил условный срок в 2,5 года за смертельное ДТП, но ведёт законопослушный образ жизни и имеет хорошую характеристику. Второй получил 6лет и 3 месяца условно за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Родственники и соседи о нём хорошо отзываются, а в содеянном он раскаялся. Пресс-служба Курултая сообщила, что комиссия считает возможным поддержать ходатайства о помиловании.