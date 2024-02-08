Прямые рейсы из Уфы в Фергану, обвал грунта возле «Планеты», помилования осужденных

Комиссия по вопросам помилования при Главе Башкирии пошла навстречу двоим осужденным. Один из них получил условный срок в 2,5 года за смертельное ДТП, но ведёт законопослушный образ жизни и имеет хорошую характеристику. Второй получил 6лет и 3 месяца условно за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Родственники и соседи о нём хорошо отзываются, а в содеянном он раскаялся. Пресс-служба Курултая сообщила, что комиссия считает возможным поддержать ходатайства о помиловании.