В Башкирии двое осужденных мужчин получили помилование

Второй проситель получил шесть лет и три месяца условно за незаконное хранение оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ. Согласно материалам дела, в 2011 году мужчина нашел в лесу охотничий карабин, патроны к нему и дымный порох. Он не сдал опасную находку в полицию, а хранил ее у себя. Оружие и боеприпасы им не применялись.