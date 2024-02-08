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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Виновник ДТП и мужчина, хранивший оружие, получили помилование в Башкирии

В Башкирии двое осужденных мужчин получили помилование

8 февраля 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney

Виновник ДТП и мужчина, хранивший оружие, получили помилование в Башкирии

Об этом сообщает пресс-служба регионального Госсобрания.

Комиссия по вопросам помилования при Главе Башкирии поддержала два ходатайства осужденных.

По вине одного из них произошло смертельное ДТП. Мужчина превысил скорость и сбил девушку, та скончалась от травм, полученных в результате дорожного инцидента. Он получил два с половиной года лишения свободы условно — до 2025 года.

Согласно материалам дела виновник смертельного ДТП ранее не имел проблем с законом. Ведет законопослушный образ жизни, воспитывает троих детей. В содеянном раскаивается. Окружающие и работодатель отзываются о нем хорошо. Также осужденный полностью выплатил потерпевшей стороне назначенную судом сумму компенсации морального вреда.

Второй проситель получил шесть лет и три месяца условно за незаконное хранение оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ. Согласно материалам дела, в 2011 году мужчина нашел в лесу охотничий карабин, патроны к нему и дымный порох. Он не сдал опасную находку в полицию, а хранил ее у себя. Оружие и боеприпасы им не применялись.

Проблем с законом осужденный ранее не имел, в содеянном раскаивается.Положительно характеризуется соседями и родственниками. Воспитывает четверых детей. Мужчина также преуспел в своей профессиональной деятельности, о чем свидетельствовали грамоты и благодарственные письма. По совокупности всех обстоятельств члены Комиссии сочли возможным поддержать ходатайство о помиловании.

#Общество#Суд#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Курултай
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