В Башкирии двое осужденных мужчин получили помилование

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Комиссия по вопросам помилования при Главе Башкирии поддержала два ходатайства осужденных.
По вине одного из них произошло смертельное ДТП. Мужчина превысил скорость и сбил девушку, та скончалась от травм, полученных в результате дорожного инцидента. Он получил два с половиной года лишения свободы условно — до 2025 года.
Согласно материалам дела виновник смертельного ДТП ранее не имел проблем с законом. Ведет законопослушный образ жизни, воспитывает троих детей. В содеянном раскаивается. Окружающие и работодатель отзываются о нем хорошо. Также осужденный полностью выплатил потерпевшей стороне назначенную судом сумму компенсации морального вреда.
Второй проситель получил шесть лет и три месяца условно за незаконное хранение оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ. Согласно материалам дела, в 2011 году мужчина нашел в лесу охотничий карабин, патроны к нему и дымный порох. Он не сдал опасную находку в полицию, а хранил ее у себя. Оружие и боеприпасы им не применялись.
Проблем с законом осужденный ранее не имел, в содеянном раскаивается.Положительно характеризуется соседями и родственниками. Воспитывает четверых детей. Мужчина также преуспел в своей профессиональной деятельности, о чем свидетельствовали грамоты и благодарственные письма. По совокупности всех обстоятельств члены Комиссии сочли возможным поддержать ходатайство о помиловании.